نتيجة مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

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مباراة أوروجواي وكوريا
مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية

انتهت مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية، التي جمعت بينهما عصر اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، على ستاد المدينة التعليمة.

 

نتيجة مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية

تعادل منتخب أوروجواي أمام كوريا الجنوبية، سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما وانتهت منذ قليل على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة التي تضم أيضًا البرتغال وغانا، ببطولة كأس العالم قطر 2022.
 

فالفيردي رجل مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كاس العالم 2022

موعد مباراة أوروجواي المقبلة في كأس العالم 2022 بعد التعادل أمام كوريا الجنوبية

تشكيل أوروجواي ضد كوريا الجنوبية

  • حراسة المرمى: روشيت.
  • خط الدفاع: كاسيريس، جودين، خيمينيز، أوليفيرا.
  • خط الوسط: فالفيردي، فيتشينو، بينتانكور.
  • خط الهجوم: بيليستري، سواريز، نونيز.

يتواجد على مقاعد بدلاء أوروجواي ضد كوريا الجنوبية:

أجوستين كانبيو، كافاني، سيباستيان كواتيس، جوميز، موسليرا، رورديجير، سوسا، توريرا، توريس، أوجارتي، جييرمو فاريلا، ماتياس فينا، أراسكايتا، نيكولاس دي لا كروز.

تشكيل كوريا الجنوبية ضد أوروجواي

  • حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.
  • خط الدفاع: كيم تيم هوان، مين جاي كيم، كيونج جوون، هوان كيم.
  • خط الوسط: بيوم هوانج، جاي سونج، وو يونج.
  • خط الهجوم: سانجهو، جو هوانج، هيونج مين سون.
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