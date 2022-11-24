نتيجة مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

انتهت مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية، التي جمعت بينهما عصر اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، على ستاد المدينة التعليمة.

نتيجة مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية

تعادل منتخب أوروجواي أمام كوريا الجنوبية، سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما وانتهت منذ قليل على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة التي تضم أيضًا البرتغال وغانا، ببطولة كأس العالم قطر 2022.



تشكيل أوروجواي ضد كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: روشيت.

خط الدفاع: كاسيريس، جودين، خيمينيز، أوليفيرا.

خط الوسط: فالفيردي، فيتشينو، بينتانكور.

خط الهجوم: بيليستري، سواريز، نونيز.

يتواجد على مقاعد بدلاء أوروجواي ضد كوريا الجنوبية:

أجوستين كانبيو، كافاني، سيباستيان كواتيس، جوميز، موسليرا، رورديجير، سوسا، توريرا، توريس، أوجارتي، جييرمو فاريلا، ماتياس فينا، أراسكايتا، نيكولاس دي لا كروز.

تشكيل كوريا الجنوبية ضد أوروجواي