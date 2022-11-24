حالة الطقس غدا الجمعة 25 نوفمبر 2022 في مصر.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار

نقدم لكم حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 25 نوفمبر 2022 في مصر، حيث كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس غدا وفي الأيام القادمة.

حالة الطقس غدا

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الباردة تسير على حالة الطقس غدًا الجمعة في الليل، مع تقدم الأمطار إلى المناطق الداخلية لتصل إلى محافظات جنوب الوجه البحري وبعض المناطق من القاهرة الكبرى تكون خفيفة غير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.

حالة الطقس الأيام القادمة

كما يستمر انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، بحيث تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية، كما تستمر المنخفضات الجوية المتسببة في الأمطار على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت مع اختلاف أماكن وكميات الأمطار.

ويستمر انخفاض درجات الحرارة والكتل الشمالية القادمة من جنوب أوروبا على مدار الأسبوع القادم.

حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس انخفاضًا في درجات الحرارة، إذ تسود أجواء معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيفًة على السواحل الشمالية الغربية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.