بعد أن تصدر اسم زوج الشيخة العنود بنت مانع عبد الهادي الهاجري مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت، في مدرجات كأس العالم المقام في قطر.

قامت بوابة الفجر الالكترونية باستعراض كافة التفاصيل حول زوجها.

من هي العنود بنت مانع الهاجري؟

اسمها الكامل العنود بنت مانع عبد الهادي الهاجري، وهي الزوجة الثانية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعمل والدها مانع بن عبد الهادي الهاجري في السلك الدبلوماسي القطري.

من هو زوج العنود بنت مانع الهاجري؟

هو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم بن محمد آل ثاني (3 يونيو 1980 -)؛ أمير دولة قطر الثامن، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم في 25 يونيو 2013م.

شغل تميم العديد من المناصب الحكومية داخل قطر، وكان في طليعة الجهود المبذولة لتعزيز الرياضة والحياة الصحية داخل الدولة. ويُعتبر تميم أصغر حاكم في دول مجلس التعاون الخليجي.

حياة الشيخ تميم بن حمد

ولد تميم بن حمد في 3 يونيو 1980م، بالدوحة في قطر، وهو الابن الرابع للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والابن الثاني للشيخة موزا المسند زوجة حمد الثانية.

حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن في المملكة المتحدة عام 1997م، ثم درس في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وتخرج في عام 1998م.

وهو يجيد، بالإضافة إلى اللغة العربية، اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

مشوار الشيخ تميم

تم تكليف الشيخ تميم برتبة ملازم ثانٍ في القوات المسلحة القطرية، عند تخرجه من كلية ساندهيرست العسكرية.

ثُم أصبح ولي عهد قطر في 5 أغسطس 2003م، عندما قرر شقيقه الأكبر جاسم التنازل عن ولاية العهد، ومُنذ ذلك الحين تم إعداد تميم لتولي الحكم، وذلك عن طريق العمل في المناصب العليا للأمن والاقتصاد.

وفي 5 آب/ أغسطس 2003م، عُيّن نائبًا للقائد العام للقوات المسلحة القطرية.

روّج الشيخ تميم للرياضة كجزء من جهود قطر المبذولة في تحسين مكانتها على الصعيد الدولي؛[في عام 2005م، أسس شركة قطر للاستثمارات الرياضية، التي تمتلك نادي باريس سان جيرمان، واستثمارات أخرى. وفي عام 2006م؛ ترأس اللجنة المُنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة في الدوحة، وتحت قيادته شاركت جميع البلدان في هذا الحدث للمرة الأولى في تاريخه في ذلك العام، وحصل على جائزة «أفضل شخصية رياضية في العالم العربي»، عبر استفتاء في جريدة الأهرام المصرية. وتحت قيادته؛ فازت قطر بحقوق استضافة بطولة العالم للسباحة 2014م (25 متر)، وكأس العالم 2022. يُذكر أن تميم عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وقد ترأس أيضًا طلب الدوحة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020.

ويرأس الشيخ تميم مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وتحت قيادته؛ استثمر الصندوق المليارات في الشركات البريطانية. والجهاز يمتلك حصصًا كبيرة في بنك باركليز وسينزبري وهارودز، وأيضًا مطار هيثرو.

كما يمتلك الجهاز حصة من رابع أطول مبنى في أوروبا وهو برج شارد.

المناصب التي تولها الشيخ تميم

شغل تميم أيضًا عددًا من المناصب الأخرى؛ منها

رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية

رئيس المجلس الأعلى للتعليم

رئيس المجلس الأعلى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

رئيس مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني

رئيس مجلس أمناء جامعة قطر

نائب رئيس مجلس العائلة الحاكمة

نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار

نائب رئيس اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة

عضو اللجنة الأولمبية الدولية

الأوسمة التي حصل عليها الشيخ تميم

وسام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2004م

وسام عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة من مملكه البحرين عام 2004م

الوسام الأعلى للمجلس الأولمبي الآسيوي عام 2007م

وسام الصنف الأكبر من وسام الجمهورية التونسية عام 2014م