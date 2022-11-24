مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول، وأعلن الجهازان الفنيان لفريقا البرازيل ضد صربيا التشكيل الرسمي لمباراتهما المقامة حاليًا على ملعب "استاد 974" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخبًا يمثلون ست قارات.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو.

خط الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو، نيمار.

خط الهجوم: فينيسيوس، ريتشارليسون، رافينيا.

بينما جاء تشكيل صربيا كالتالي:

حراسة المرمى: فانجا ميلينكوفيتش.

خط الدفاع: ميلوش فيلكوفيتش، نيكولا ميلينكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش.

خط الوسط: سيفكوفيتش، لوكيتش، جوديلي، سافي ميلينكوفيتش، ملادينوفيتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

تاريخيا، التقى المنتخب البرازيلي ضد صربيا في مباراتين في نهائيات كأس العالم، حيث فاز السيليساو وأحرز 3 أهداف.

لمشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر ( اضغط هنا )

كما واجه الفريقان بعضهما البعض في مباراة واحدة في كأس العالم، والتي انتهت بفوز السيليساو 2-0. 3 لاعبين سجلوا في مرمى صربيا، فريد، بالوينيو، وتياجو سيلفا، الموجود حاليًا في القائمة المشاركة في المونديال.

يتفوق المنتخب البرازيلي على صربيا في التسويق بهامش كبير، حيث تبلغ قيمة راقصات السامبا 1.4 مليار يورو، مقابل 359 مليون لصالح المنافس.

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ويأمل المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه تيتي في تحقيق نصر كبير في انطلاقة مسيرته في المونديال من أجل إرسال رسالة تحذير للمتنافسين بأنه قادم للمنافسة على لقب بطولة العالم بأنه غاب منذ 20 عامًا، وتحديدًا منذ تتويجه الأخير في طبعة 2002.

وتضم المجموعة السابعة، بالإضافة إلى المنتخبين البرازيلي والصربي، الكاميرون وسويسرا.

ويتصدر قائمة صربيا في مونديال قطر 2022 دوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس الإيطالي وألكسندر ميتروفيتش هداف فولهام وميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي.

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ويشارك منتخب صربيا في المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، ويسعى فريق "النسور" لتحقيق أفضل النتائج للوصول إلى أبعد مدى في مونديال 2022. 16 لأول مرة في تاريخها.