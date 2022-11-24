بث مباشر البرازيل وصربيا يلا شوت live||مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر اليوم 24-11-2022 الاسطورة تويتر

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مشاهدة البرازيل وصربيا
مشاهدة البرازيل وصربيا

مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا ضمن إطار منافسات كأس العالم قطر 2022 وفي نطاق مباريات الجولة السابعة تحديدًا. ولا شك أن جماهير الساحرة المستديرة عمومًا ولا سيما عشاق السامبا البرازيلية ينتظرون هذا الموعد بفارغ الصبر وكلهم أمل بتحقيق بداية موفقة في العرس المونديالي بنسخته العربية خاصة أن كثير من نقاد كرة القدم يرشحون المنتخب البرازيلي للذهاب بعيدًا في المسابقة ولما لا التتويج باللقب بعد غياب عن منصة التتويج العالمية منذ 20 عامًا.

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بث مباشر البرازيل وصربيا اليوم 2022-11-24
إن كنت من الذين لم يحالفهم الحظ بالتواجد على المدرجات المونديالية وتريد مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا  بشكل مباشر ما عليك سوى الاحتفاظ برابط هذا المقال والدخول إليه مع إنطلاقة المواجهة حسب التوقيت المحلي لبلدك.

ما هو موعد مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا ؟
الموعد المنتظر لعشاق البرازيل خصوصًا الذين يأملون عند مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا ببداية قوية لراقصي السامبا في المباراة الافتتاحية لمعشوقهم الأول التي سيواجه بها منتخب صربيا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. إليكم توقيت المباراة حسب المنطقة الجغرافية:

 

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