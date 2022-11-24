يلا شوت بث مباشر البرازيل وصربيا يلا لايف || كورة اون لاين مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر اليوم 2022-11-24 يلا شوت

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة البرازيل
مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا

حصلت شكة بي إن سبورتس القطرية على الحقوق الحصرية لنقل مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 كما أن قناة الكأس القطرية هي الأخرى ستبث مباريات المونديال عبر شاشاتها. إليكم القنوات الناقلة للمواجهة المنتظرة التي ستقام بتاريخ 24-11-2022:

beIN Sports HD 1 Max.
الكاس إكسترا 1 HD.
الكأس اكسترا 2 hd.
BEin 4k hdR.
BeIn Sports connect.
أرينا سبورت بريميوم الصربية.

 

لمشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر ( اضغط هنا )

 

تنطلق مساء اليوم الخميس 24-11-2022، موعد مباراة البرازيل وصربيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها أرضية ملعب لوسيل.

كل من المنتخبين البرازيلي والصربي يتواجد في المجموعة السابعة التي تضم كل من المنتخب السويسري والكاميروني، لذا توقعات بمجموعة مثيرة وقوية خاصة وأن منتخب البرازيل هو أحد الفرق المرشحة للفوز بكاس العالم 2022، لذا يأمل المنتخب البرازيلي من أجل تحقيق افتتاحية مميزة من أجل تصدر مجموعته والمنافسة على اللقب. مشاهدة بث مباشر

في حين أن منتخب صربيا يأمل في مباراة اليوم من أجل الفوز عرقلة راقصي السامبا من أجل تحقيق الفوز من أجل مواصلة اللعب في باقي مباريات المونديال.

مشاهدة بث مباشر مباراة البرازيل وصربيا ضمن كأس العالم 2022:
10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:00 مساءًا بتوقيت قطر.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

9:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن وسوريا ولبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق واليمن  .

9:00 مساءًا بتوقيت السودان وليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس والجزائر  .

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب وجيبوتي.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين والكويت.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

7:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.


القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا ضمن كأس العالم 2022:

أما عن القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وصربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة من دور المجموعات فمن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بين سبورت الرياضية المشفرة  وقنوات الكأس التي تمتلك حقوق البث للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقنوات الناقلة كالتالي:

Alkass EXTRA TWO HD ستكون من تعليق مشاري القرني
Alkass EXTRA One HD ويعلق عليها المعلق أحمد الطيب
beIN Sports HD 2 Max ويعلق عليها المعلق حفيظ دراجي
 

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