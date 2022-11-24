أمانة شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن تقر ضم 15 ألف من ذوي الهمم

فى إطار دعم جهود الدولة المصرية وتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين ذوي الهمم وضمان حقوقهم الكاملة في كل المجالات، وانطلاقا من الدور السياسي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتنفيذًا لتوجيهات الأمين العام لحزب مستقبل وطن النائب المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية البرلمانية.

تمكين ذوي الهمم

أعلنت أمانة الشباب بالحزب برئاسة النائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب عن البدء في تنفيذ مبادرة الحزب للتمكين السياسي والحزبي لذوي الهمم لضم أكثر من 15 ألف كادر من ذوي الهمم لتشكيلات الأمانة بمختلف مستوياتها التنظيمية، جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع التنظيمي الدوري لأمناء شباب المحافظات الذي عُقد بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة.

وأكد أمين شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن أن هذا القرار التنظيمي يأتي تنفيذًا لتعهدات مصر الحقوقية الدولية، وتماشيا مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية، واستكمالًا لسياسات وجهود الحزب لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز وتفعيل دورهم وإسهامهم في تنمية المجتمع.

وكشف الجارحي أنه تم تكليف كافة قيادات أمانة الشباب على مستوى الجمهورية؛ سواء محافظات ومراكز وأحياء وأقسام وقرى، بضم (عضوين اثنين) للتشكيل من ذوي الهمم، وهو ما سيضمن تواجد فعال لهذه الفئة المهمة من المواطنين في تشكيل الأمانة في كافة المحافظات ليصل عددهم لأكثر من 15 ألف كادر شاب، من ذوي الهمم، كما يجرى حاليًا وضع خطة للعديد من الأنشطة والفعاليات لهم على مستوى الجمهورية.