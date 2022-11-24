عمرو دياب يلتقي "أبو ريدة" في قطر

الفجر الرياضي
عمرو دياب وابو ريدة
عمرو دياب وابو ريدة

التقى النجم عمرو دياب بالمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على هامش حضورهما مباراة البرازيل وصربيا، التي تقام حاليا على ملعب لوسيل بالعاصمة الدوحة، ضمن آخر مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم.

 

عمرو دياب يلتقي "أبو ريدة" في قطر 


وجمعت صورة تذكارية الهضبة وهاني أبو ريدة مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم  الشيخ حمد بن خليفة على هامش حضورهم المباراة.

 

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وانتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وصربيا بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب لوسيل، في ختام الجولة الأولى من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم قطر 2022.
 

أبو ريدة عمرو دياب اخبار الرياضة قطر كأس العالم

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