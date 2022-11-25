رونالدو: سعيد بتحطيم الأرقام فى المونديال والفريق فاز والباقي مش مهم

الفجر الرياضي
رونالدو يسجل في منتخب
رونالدو يسجل في منتخب غانا من علامة الجزاء

استهل المنتخب البرتغالي مشواره في مونديال قطر 2022 بفوزه على المنتخب الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولي لحساب المجموعة الثامنة في كأس العالم.  

تصريحات رونالدو بعد المباراة 

تحدث كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال عن فوز فريقه على غانا وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كانت لحظة جميلة، فهذا كأس العالم الخامس لي وقد فزنا".

وشهدت المباراة الافتتاحية للمنتخب البرتغالي مشاركة رونالدو في كأس العالم للمرة الخامسة  علي التوالي في مسيرته الكروية، لينضم إلى قائمة تضم أربع لاعبين فقط سبقوه 

أرقام رونالدو في مونديال قطر 2022

وأضاف نجم البرتغال "بدأنا بشكل جيد وأنا فخور بأن أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في خمس نسخ مونديالية وأنا سعيد للفريق ككل".

وأكمل "الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق. لقد كان أسبوعا وانتهى، وأغلق معه هذا الفصل الآن نريد البدء بشكل جيد، وتركيزي الوحيد هو كأس العالم، ما دون ذلك لا يهم.

ويلعب منتخبا البرتغال وغانا في المجموعة الثامنة، مع منتخبي أوروجواي وكوريا الجنوبية.

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