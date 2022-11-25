أسعار الحديد اليوم الجمعة 25-11-2022

أعلنت مصانع الحديد عن أسعار نوفمبر الجاري، حيث سجل سعر طن حديد عز 19 ألفا و650 جنيها، في الوقت الذي بلغ سعر طن حديد السويس للصلب 19 ألفا و550 جنيها.

وبحسب قائمة الأسعار، فقد سجَّل سعر حديد بشاي 19 ألف جنيه و600 ألف، وسجل سعر طن حديد الجارحي 19 ألفا و400 جنيه، وبلغ سعر طن حديد المراكبي 19 ألفا و550 جنيها.

سعر طن الحديد





وسجَّل سعر طن حديد «مصر ستيل» 19 ألفا و400 جنيه، كما سجَّل حديد المصريين 19 ألفا و300 جنيه للطن، وهي نفس قيمة سعر طن حديد العشري، بينما كان سعر طن حديد الجيوشي أقل بقيمة 100 جنيه، حيث سجَّل الطن 19 ألفا و200 جنيه.

وتأتي الأسعار الجديدة على خلفية التحركات الأخيرة في سعر الصرف، في ظل اعتماد صناعة الصلب المحلية على استيراد أغلب مكونات الإنتاج من الخارج.

مدخلات إنتاج الصلب

وبحسب بيانات آخر الشهر الماضي فقد شهدت أسعار بعض مدخلات إنتاج الصلب تراجعا، مع استقرار بعضها عند مستويات أدنى مما شهدته في تعاملات الشهور الماضية، بدافع من تزايد مخاوف الركود في الأسواق العالمية.

أسعار خردة الحديد

وفي الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الماضي، شهدت أسعار خردة الحديد تراجعا بنحو 4 دولارات في الطن، فيما استقرت أسعار خام الحديد والبيليت.

سعر خردة الحديد

وبحسب البيانات فقد تراجع سعر خردة الحديد إلى 367 دولارا للطن، مقارنة بنحو 371 دولارا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ومقارنة بنحو 373 دولارا، كما شهد سعر خام الحديد استقرارا في تعاملات الأسبوع الثالث، حيث ظل السعر عند 94 دولارا، مقابل 96 دولارا الأسبوع الأول من الشهر، ومقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس وهو ما يأتي بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، حيث سجَّلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجَّلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

وكانت أسعار خام الحديد سجَّلت 139 دولارا للطن في أول مايو، مقارنة بـ 146 دولارا في الأسبوع الأخير من أبريل، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل.