يلا كورة مشاهدة مباراة إيران وويلز | يلا شوت بث مباشر مباراة إيران وويلز | مشاهدة مباراة إيران وويلز كورة

يلتقي منتخب ويلز، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني، على ملعب أحمد بن علي، في مونديال قطر 2022، في افتتاح الجولة الثانية لكأس العالم.

ويلز وإيران في المجموعة الثانية إلى جانب إنجلترا وأمريكا.

يدخل منتخب ويلز، بقيادة جاريث بيل، اللقاء بحثا عن الفوز بعد تعادله 1-1 مع الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الأولى من دور المجموعات، فيما تسعى إيران بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، لتصحيح النتيجة بالطبع بعد الخسارة 6-2 أمام إنجلترا في الجولة الافتتاحية.

موعد مباراة ويلز وإيران

وتنطلق مباراة ويلز ضد إيران في تمام الثانية عشر ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ويلز وإيران

beIN sports HD 1 MAX

beIN sports HD 2 MAX

beIN 4K HDR

beIN sports connect

Alkass EXTRA TWO HD

Alkass EXTRA One HD

معلق مباراة ويلز وإيران

يعلق على المباراة حسن العيدروس عبر beIN sports HD 2 MAX.

وعلي محمد علي عبر beIN sports HD 1 MAX.

حكم مباراة ويلز وإيران

ويدير مباراة ويلز وإيران تحكيميًّا، الجواتيمالي ماريو إسكوبار حكما للساحة، وكاليب ويلز مساعد أول، وخوان كارلوس مورا مساعد ثان، وماجيت نداي حكمًا رابعًا.

ويتواجد في غرفة الفار كل من، الكندي درو فيشر، ويعاونه فرناندو جيريرو، ونيكولاس تاران، وعدلي زوراك.

جدول ترتيب المجموعة الثانية بالمونديال

ويحتل منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه الكبير على إيران 6-2 في الجولة الأولى، فيما يليه أمريكا وويلز بعد تعادلهما بالجولة ذاتها.

وجاء جدول الترتيب كالتالي:

1- إنجلترا 3 نقاط

2- أمريكا نقطة

3- ويلز نقطة

4- إيران بلا نقاط

ويتنافس على صدارة هدافي كأس العالم 2022 أكثر من لاعب بعد انتهاء الجولة الأولى في المجموعات الثمانية.

ترتيب هدافي كأس العالم 2022 بعد الجولة الأولى

أولفييه جيرو لاعب منتخب فرنسا: هدفان.

إينير فالنسيا لاعب منتخب الإكوادور: هدفان.

بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا: هدفان.

مهدي طارمي لاعب منتخب إيران: هدفان.

فيران توريس لاعب منتخب إسبانيا: هدفان.

ريتشارليسون لاعب منتخب البرازيل: هدفان.