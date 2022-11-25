بث مباشر مباراة ايران وويلز Iran vs Wales 2022..مشاهدة مباراة ايران وويلز كورة اون لاين

نقدم لكم عبر موقعنا "الفجر" بث مباشر مباراة ايران وويلز يلا شوت في كأس العالم 2022 يبحث عنه ملايين مشجعي كرة القدم حول العالم، حيث سيفتتح المنتخب المغربي ويلز وايران مبارايات اليوم الجمعة 25-11-2022.

يستضيف ملعب احمد بن علي المونديالي صباح اليوم مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية بين منتخب ويلز ومنتخب ايران، بث مباشر مباراة ايران وويلز

مشاهدة مباراة ايران وويلز كورة اون لاين

بث مباشر مباراة ايران وويلز، بعد حصوله على نقطة مهمة في مباراته الافتتاحية في كأس العالم ضد الولايات المتحدة، يعود ويلز إلى ملعب أحمد بن علي يوم الجمعة مع العلم أن الفوز على إيران سيضعه في وضع جيد للتقدم إلى الأدوار الإقصائية.

وتعادلت ويلز 1-1 مع الولايات المتحدة يوم الاثنين في أول مباراة لها في كأس العالم منذ 64 عاما بعد أن أنقذ كابتن الفريق جاريث بيل الفريق بضربة جزاء في الدقائق الأخيرة،مباراة ايران وويلز يلا كورة.

يتقاسم المنتخب الويلزي المركز الثاني في المجموعة B مع الولايات المتحدة، ولكل منهما نقطة واحدة، وتتصدر إنجلترا الترتيب برصيد ثلاث نقاط بعد فوزها 6-2 على إيران، التي احتلت المركز الأخير في المباراة الافتتاحية.

وجاء هدف ويلز نتيجة لتغيير التكتيكات التي أجراها المدرب روب بيج في الشوط الأول، حيث استغل المهاجم كيفر مور، الذي قلب مجرى المباراة وأعاد فريقه إلى المباراة بعد أن تأخر في الشوط الأول.

سيواجه ويلز تحديًا ضد إيران، التي يتوقع مدربها البرتغالي كارلوس كيروش تحولًا من لاعبيه بعد هزيمتهم الثقيلة أمام إنجلترا.

معلق مباراة ايران وويلز

يعلق عصام الشوالي ويوسف سيف على مباراة ويلز وايران عبر قناة بي إن سبورتس، وأحمد الطيب وسمير المعيرفي عبر قناة الكاس، ومحمد العدالي عبر الرياضية المغربية.

مباراة ويلز وايران ستقام في المغرب في الفترة من 20 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2022. وستكون المباراة الافتتاحية بين ويلز وايران على ملعب البيت وستطلق صافرة الحكم في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب.

تُقام مباراة ويلز وإيران، في الثانية عشر من ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت قطر، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Max، بتعليق المعلق علي محمد علي.