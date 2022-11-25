يلا شوت بث مباشر ايران وويلز || يلا كورة مشاهدة مباراة ايران وويلز بث مباشر علي بي إن سبورت

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يلا شوت بث مباشر ايران وويلز  || يلا كورة مشاهدة مباراة ايران وويلز بث مباشر علي بي إن سبورت، وينطلق بث مباشر لمباراة ويلز وإيران، اليوم الجمعة، في مونديال قطر 2022، ويلعب منتخب ويلز مع منتخب إيران على ملعب أحمد بن علي ضمن منافسات مونديال قطر 2022، في الجولة الثانية من البطولة. مرحلة المجموعات.

يلا شوت بث مباشر ايران وويلز  || يلا كورة مشاهدة مباراة ايران وويلز بث مباشر علي بي إن سبورت، وتكبدت إيران هزيمة قياسية أمام إنجلترا في الجولة الأولى 6-2، فيما نجح ويلز في التعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من دور المجموعات.

لمشاهدة البث المباشر الآن “ايران وويلز” اضغط هنا 

تبدأ المباراة في تمام الثانية عشر ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.


القنوات الناقلة لمباراة ويلز وإيران
تنقل المباراة عبر قنوات beIN sports MAX1، beIN 4K HDR ـ Alkass EXTRA TWO HD، Alkass EXTRA One HD

 

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