يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة ويلز وإيران في كأس العالم 2022

مشاهدة مباراة ويلز وإيران اليوم بث مباشر ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022، وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت مصر، والواحدة بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة ويلز وإيران

يفتتح منتخبا ويلز وإيران، مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات من مونديال 2022، والتي تقام حاليا في قطر، في اللقاء الذي سيجمعهما في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. ظهر الجمعة على استاد "كأس العالم أحمد بن علي".

مشاهدة مباراة ويلز وإيران ، ويحتل منتخب ويلز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثاني في مونديال قطر 2022، بنقطة واحدة فقط، بينما يحتل المنتخب الإيراني المركز الرابع والأخير دون نقاط.

يتطلع منتخب إيران إلى تحقيق النصر في مباراته الثانية في المونديال أمام ويلز، لإحياء آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها أمام إنجلترا في مباراة الدور الأول، بفارق نصف دزينة. أهداف لاثنين.

بينما يتسلح منتخب ويلز الوطني بالإمكانيات الفنية والبدنية الهائلة للاعبيه والخبرة الكبيرة بين صفوفه، من أجل تحقيق الفوز وجمع 3 نقاط في مسيرته بالبطولة للمنافسة بقوة للتأهل إلى دور الـ16 من البطولة. المسابقة.

الفريق الويلزي يفوق القيمة التسويقية، بأكثر من 100 مليون يورو على المنتخب الإيراني، بقيمة 160.15 مليون يورو، مقابل 59.53 مليون يورو.

مباراة اليوم هي الثانية بين الفريقين تاريخيا، بعد المواجهة الودية التي جمعتهما في 18 أبريل 1978، وانتهت بفوز ويلز 1-0،مشاهدة مباراة ويلز وإيران .

فشل المنتخب الإيراني في تحقيق أي فوز خلال 9 مباريات ضد منتخبات أوروبية في المونديال، حيث خسر 7 وتعادل في مباراتين.

من هو معلق مباراة ويلز وإيران اليوم في كأس العالم قطر 2022؟

معلق مباراة ويلز وإيران اليوم سيكون هو المعلق المصري الشهير "علي محمد علي" وذلك عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ويلز وإيران اليوم بث مباشر؟

ويمكنكم مشاهدة مباراة ويلز وإيران اليوم بث مباشر عبر القنوات الآتية:

beIN Sports 1 MAX

beIN Sports 2 MAX

Al Kaas one Extra

Al Kaas two Extra