عاجل.. قطع مفاجئ للمياه عن 17 منطقة بمحافظة القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لظروف خارجة عن اراداتها بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي، الأمر الذى ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شيراتون بالكامل -الملتقى العربى -الكلية الحربية- طريق السويس- الرقابة الادارية -أرض الجولف التابعة لمدينة نصر- مساكن رامو- مساكن الإمداد والتموين -رابعة الاستثماري- إسكان التوفيق- سيتى ستارز- الحى العاشر- المنطقة العاشرة- حى الواحة- صقر قريش- شارع الشعراوي ومتفرعاته - مدينة الأمل عزبة الهجانة سابقًا).



والشركة اذ تأسف عن هذا العطل المفاجئ فإنها تبذل قصاري جهدها بكافة إمكانياتها من المعدات والعمال والفنيين والمهندسين فى سبيل إنهاء أعمال الاصلاح في أسرع وقت

وقامت الشركة بتسيير سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها بالمناطق المتأثرة من انقاطع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه وترحب الشركة بتلقى أى شكاوي وطلبات سيات مياه بالاتصالات على رقم 125 من التليفون الأرصى والمحمول أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125