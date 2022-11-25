بث مباشر قطر والسنغال yalla kora || الاسطورة مشاهدة مباراة قطر والسنغال كأس العالم 2022

بث مباشر قطر والسنغال اليوم في مبارة حاسمة بين المنتخبين ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات الؤهلة لدور 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد أن سقط الستار على المواجهة الأولى التي جمعت مواجهاتها بين قطر والإكوادور من جهة، والسنغال وهولندا من جهة أخرى، وانتهت المواجهة بخسارة الفريقين في مواجهة اليوم مع منتخب هولندا. نفس النتيجة من الإكوادور وهولندا، 2-0، تبدأ الجولة الثانية من المجموعة بمباراة مصيرية تجمع بين الفريقين السنغاليين الأكثر دعمًا.

بث مباشر قطر والسنغال

بث مباشر قطر والسنغال على ملعب “الثمامة” بقطر هذه الملحمة، إذا جاز التعبير، بين العنابي ونظيره، أسود الترينجا الأفريقية، والتي ستقام يوم الجمعة 25 نوفمبر، ستكون حاسمة للغاية في المجموعة الأولى من مونديال قطر 2022، حيث جمهور آدم. نتمنى أن يقدم فريقهم عرضا مميزا يغير الصورة الشاحبة التي ظهر بها في أول مباراة له. في المقابل، في افتتاح المونديال، يستعد السنغاليون لمواجهة البلد المضيف، باعتبارها الفرصة الأخيرة للبقاء في المهرجان العالمي. مع العالم، سيغادر الخاسر من هذه المعركة كأس العالم مبكرًا، ويفقد أي أمل في الوصول إلى الدور الثاني من كأس العالم.

مواجهة مهمة وصعبة تنتظر المنتخب القطري البلد المضيف لكأس العالم 2022، عندما يواجه السنغال في المباراة التي ستقام على استاد الثمامة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لأول مرة. مجموعة.

قطر ضد السنغال

يدخل المنتخب القطري المباراة بعد هزيمته الأولى أمام الإكوادور بهدفين دون مقابل، في المباراة الافتتاحية، ليكون أول بلد مضيف في تاريخ البطولة يتلقى الهزيمة في أول مباراة له على أرضه وفي البطولة. وسط معجبيه.

ويدخل المنتخب القطري اللقاء محاولًا تحسين صورته التي اهتزت خلال المباراة الافتتاحية، وتحقيق فوزه الأول مستغلًا عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة مرضية.

في المقابل يدخل منتخب السنغال المباراة على أمل تحقيق النصر رغم غياب أهم عنصر فيها ساديو ماني الذي استبعد من البطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه بايرن ميونيخ، وأسفرت عن خضوعه لعملية جراحية سيتغيب بعدها لمدة 4 أشهر.

مباراة قطر ضد السنغال

وخسر المنتخب السنغالي في أول مباراة له في مونديال 2022 أمام منتخب هولندا رغم المستوى الجيد الذي أظهره أسود التيرانجا بثنائية نظيفة.