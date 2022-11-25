كورة بلس HD لايف مشاهدة مباراة قطر والسنغال بث مباشر Qatar يلاشوت الجديد رابط تويتر بث مباشر قطر

تعرف على معلق مباراة قطر والسنغال في اللقاء القوي والمُرتقب بقوة من الكثير، وما هو موعد المباراة والقنوات الناقلة لها بشكل مباشر، والتشكيل المتوقع لمنتخبي السنغال وقطر في كأس العالم 2022.

حيث يتأهب المنتخب القطري "مستضيف البطولة" ليخوض ثاني مبارياته في المونديال، حينما يلتقي مع المنتخب السنغالي في مباراة الجريحان، كلاهما خسر في الجولة الإفتتاحية.



قطر تلقت خسارة قاسية في المباراة الأولى لها على يد المنتخب الإكوادوري بنتيجة 0-2، والأسوأ أنها قدمت آداء باهت للغاية، ومن المُنتظر أن يظهر العنابي بالشكل المُشرف في مواجهة السنغال، وذلك من أجل الأمل في إمكانية الصعود للدور القادم.

بينما تعرض المنتخب السنغالي لخسارة قاسية وغير مُستحقة في الجولة الأولى على يد المنتخب الهولندي بنتيجة 0-2، وبالتالي سيقاتل أسود التيرانجا من أجل تعويض التعثر في الإفتتاح ومحاولة خطف 3 نقاط ثمينة تُحيي الآمال في إمكانية خطف بطاقة العبور لدور الـ 16.

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متى موعد مباراة قطر ضد السنغال في كأس العالم 2022؟



ويحين موعد مباراة قطر والسنغال غدا الجمعة الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2022 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم.

ويتزين ستاد الثمامة كي يستقبل مباراة السنغال ضد قطر في تمام الساعة الثالثة مساءا حسب توقيت جمهورية مصر العربية، الرابعة مساءا حسب توقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، الخامسة مساءا حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

من هو معلق مباراة قطر والسنغال في كأس العالم؟

معلق مباراة قطر ضد السنغال قد أعلنت عنه مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية، حيث خصصت المعلق الرياضي الشهير "حسن العيدروس" ليتولى مهمة الآداء والتعليق صوتيا على وقائع ومجريات مباراة قطر ضد السنغال.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السنغال وقطر بث مباشر؟

ويمكنكم مشاهدة مباراة قطر والسنغال بث مباشر عبر قنوات "beIN Sports MAX 1،2 - Al Kaas 1،2 Extra".

تشكيل قطر المتوقع أمام السنغال

في حراسة المرمى: سعيد الشيب.

في خط الدفاع: عبدالكريم حسن – بوعلام طوخي – بسام الراوي – اسماعيل محمد.

خط الوسط: همام الأمير – عبدالعزيز حاتم – حسن الهيدروس – كريم بوضياف.

في خط الهجوم: المعز علي – أكرم عفيف.

تشكيل السنغال المتوقع أمام قطر

حراسة المرمى: إدوارد ميندى

خط الدفاع: يوسف سابالى، كوليبالى، سيسيه، ديالو

خط الوسط: ميندى، كوياتي، إدريساجاى

خط الهجوم: إسماعيلا سار، بولاىديا، كريبان دياتا.

