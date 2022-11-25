تابع لايف kora plus مشاهدة مباراة قطر ضد السنغال بث مباشر مباراة Senegal اليوم يلا شوت

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق الحدث الأكبر والأبرز على الساحة الرياضية مونديال قطر2022 ويقام كأس العالم لأول مرة في الشتاء بجانب إقامته في بلد عربية لأول مرة في التاريخ... موعد مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في مونديال قطر 2022.. التفاصيل من المصدر بوابه اخبار اليوم في المدونة أو الخبر التالي.

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق الحدث الأكبر والأبرز على الساحة الرياضية مونديال قطر2022.

ويقام كأس العالم لأول مرة في الشتاء، بجانب إقامته في بلد عربية لأول مرة في التاريخ، وينطلق كأس العالم 2022 في 20 نوفمبر الحالي ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة، تم توزيعهم على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات ويصعد أول وثاني المجموعة إلى دور الـ16.

ويشارك منتخب تونس في مونديال 2022 في المجموعة الرابعة والتي تضم منتخبات الدنمارك

ويشارك منتخب السنغال في مونديال 2022 في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات قطر والإكوادور وهولندا.

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موعد مباراة السنغال وهولندا

ويلتقي منتخب السنغال بنظيره الهولندي يوم 21 نوفمبر في افتتاحية مبارياته في كأس العالم 2022، ثم يواجه قطر يوم 25 نوفمبر، ثم يلعب ضد الإكوادور يوم 29 نوفمبر.

وتقام مباراة السنغال وهولندا على ملعب "الثمامة"، يوم 21 نوفمبر الحالي، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتمتلك شبكة قنوات beIN sports القطرية حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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