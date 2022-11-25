اونلاين شوت Senegal مشاهدة مباراة قطر والسنغال بث مباشر لايف السنغال ضد قطر يوتيوب HD

نجح منتخب هولندا في تحقيق فوزًا غاليًا على نظيره منتخب السنغال، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

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وجاء هدف اللقاء الأول عن طريق اللاعب كودي جوكبا في الدقيقة 84 من عمر المباراة، بينما الثاني سجله كلايسن في الدقيقة 98.



وانطلقت صافرة بداية المباراة بين السنغال وهولندا في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "الثمامة".



ويتواجد في المجموعة الأولى كلًا من قطر، الإكوادور، السنغال، وهولندا.

موعد مباراة السنغال المقبلة في مونديال قطر 2022

ويلاقي منتخب السنغال نظيره منتخب قطر، يوم 25 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب "الثمامة"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر.

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ترتيب المجموعة الأولى

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:-

1- الإكوادور، 3 نقاط

2- هولندا، 3 نقاط

3- السنغال، دون نقاط

4- قطر، دون نقاط

