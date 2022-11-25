ترتيب مجموعة إسبانيا وألمانيا في كأس العالم قبل مواجهتهم المقبلة

الفجر الرياضي
إسبانيا
إسبانيا

تمكن منتخب إسبانيا بقيادة لويس إنريكى من خطف صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط متساوية مع اليابان في عدد النقاط ولكنها متفوقة بفارق الأهداف بعدما اكتسحت كوستاريكا بسباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022.


وعلى جانب آخر، حقق منتخب اليابان فوزا مفاجئا على نظيره منتخب ألمانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد خليفة وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022.

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وبهذه النتيجة، تصدر الماتادور الإسباني مجموعته برصيد 3 نقاط ويأتى خلفه المنتخب اليابانى بنفس الرصيد من النقاط فيي حين يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث بعد أن تلقى خسارة مفاجئة على يد اليابان في حين يتذيل منتخب كوستاريكا المجموعة دون رصيد.


ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022
1- إسبانيا 3 نقاط
2 – اليابان 3 نقاط
3 - ألمانيا صفر نقطة
4 – كوستاريكا صفر نقطة
 

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