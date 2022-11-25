بث مباشر HD مشاهدة مباراة ويلز وايران يلا شوت STREAM مشاهدة رابط مباراة ويلز وايران اليوم

يتجهز فريق منتخب إيران لمواجهة قوية أمام منافسه منتخب ويلز، في الجولة الثانية من منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2022 التي تستقبلها قطر، في الفترة من 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر القادم.

ويلتقي منتخب إيران نظيره منتخب ويلز في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر الجمعة بتوقيت مصر وفلسطين وفي الواحد بتوقيت السعودية وقطر، وسيتم بث المباراة على ملعب "أحمد بن علي" وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS MAX HD1.

وخسر منتخب إيران في المواجهة الافتتاحية أمام نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة ثقيلة (6-2)، حيث قدم أداءً هزيلًا أمام المنتخب الإنجليزي، الذي سيطر على كامل مجريات المباراة، ونجح في إحراز نصف دستة أهداف.

وشهدت مباراة إنجلترا وإيران إصابة حارس مرمى الأخير الأساسي ومدافعه بعد اصطدامهما بقوة في الدقائق الأول من الشوط الأول للقاء، مما أدى إلى إصابتهما وخروجهما من المباراة.

ويرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشاركة حارس مرمى إيران علي رضا بيرانفاند، أمام ويلز بسبب إصابته بارتجاج في المخ بعد اصطدامه بزميله سيد مجيد حسيني بقوة خلال مباراة إنجلترا.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم 2022، برصيد ثلاث نقاط، بالانتصار على إيران، فيما يحتل منتخب ويلز المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة من تعادله مع منتخب الولايات المتحدة بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.