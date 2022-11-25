بث مباشر match ويلز وايران مشاهدة مباراة Iran كورة لايف اونلاين HD

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أكد روب بيج أمس أن جو ألين متاح، ولكن هل سيعود لاعب ليفربول السابق على الفور إلى خط وسط ويلز؟ معرفة ما إذا كان يمكنك فك رموز أي شيء من ملاحظات الصفحة …

“لدينا بعض الجثث المتعبة كما يمكنك أن تتخيل”، قال بيج. “لقد اجتاز جو ألين اختبار اللياقة البدنية بالنسبة لنا، لذا فهذه أخبار جيدة. إنه في حالة جيدة ويتفوق على الذهاب لذلك اتخذنا قرارا باتخاذ ذلك. الجميع يكافح في الشكل.

“لقد كان الفريق الطبي متميزا معه، إنهم السبب في أنه في وضع يكون فيه في حالة جيدة ويتفوق على الذهاب. كان بإمكاننا القيام بذلك في وقت أقرب لدفعها إلى اللعبة الأمريكية، لكنني قررت عدم القيام بذلك.

مشاهدة مباراة ويلز وايران بث مباشر

مشاهدة مباراة ويلز وايران بث مباشر قبل كأس العالم، عانت ويلز من مستوى ضعيف في دوري الأمم الأوروبية. ومع ذلك، جاء ذلك بعد فترة وجيزة من حملتهم الدراماتيكية في تصفيات كأس العالم، والتي خسروا خلالها مباراة واحدة فقط من أصل 10، وكان هذا بالنسبة لبلجيكا، التي تعد من بين المرشحين لرفع الكأس في الدوحة في 18 ديسمبر.

إذن ماذا يخبرنا ذلك؟ عندما يكون في حالة جيدة وخالية من الإصابات، يمكن للثلاثي الويلزي المخضرم غاريث بيل وآرون رامسي وجو ألين أن يجعل الحياة صعبة للغاية على الفرق المنافسة.

لكن هذا ليس بالأمر الهين. يواصل ألين البحث عن سوانزي – حيث أصيب فحله قبل أقل من شهر. وفي الوقت نفسه، قام رامسي، الذي تعرض لإصابة في كرة اليد في سبتمبر، وبيل، الذي تعرض أيضا لإصابة في الساق مؤخرا، بمقايضة الجبال المكسورة والوديان الويلزية بمناخات أكثر دفئا في نيس ولوس أنجلوس – حيث يكافح كلاهما للحصول على وقت المباراة.

مونديال 2022.. تعرف علي حكم مباراة ويلز وإيران

وجوه منتخب ويلز إيران بالضبط في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا على ملعب أحمد بن علي ضمن مباريات الدور الثاني من مرحلة المجموعات من مونديال قطر 2022.

سيواجه الفريقان بعضهما البعض في المجموعة الثانية التي تضم إنجلترا وأمريكا

حكم مباراة المونديال بين ويلز وايران

وسيدير ​​المباراة الجواتيمالي ماريو إسكوبار والمساعد الأول كاليب ويلز والمساعد الثاني خوان كارلوس مورا والحكم الرابع ماجيت نداي.

أثناء وجود الكندي درو فيشر في غرفة الماوس، سيساعده فرناندو غيريرو ونيكولاس تاران وعدلي زوراك.

بدأت مونديال 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر وستستمر حتى 18 ديسمبر التالي حيث سيشارك 32 فريقًا للمرة الأخيرة، مقسمة إلى 8 مجموعات من 4، وستتقدم الأولى والثانية في المجموعة الفرعية إلى دور الـ 16.

بث مباشر موعد مباراة ويلز وايران

وسئل بيج عما إذا كان بإمكان ألين اللعب لمدة 90 دقيقة، حيث لم يظهر مع ستوك سيتي منذ سبتمبر، فأجاب: “هذا شيء سيتعين علينا مناقشته.

في غضون ذلك، أشاد غاريث بيل بزميله الدولي في الفريق. وقال: “جو لاعب رائع بالنسبة لنا وربما لا يحصل على كل الفضل الذي يستحقه. إنه رمز حيوي في الطريقة التي نلعب بها والطريقة التي لعبنا بها دائما.

“إن وجوده متاحا للاختيار هو دفعة هائلة بالنسبة لنا مع تبقي مباراتين وسيفعل ما يفعله جو ألين دائما ويغطي كل العشب. نحن القدامى لا يزال لدينا القليل المتبقي فينا”.

والان مع موعد المباراة حست التواقيت العالمية في موقع مساحات نيوز مباشر

1:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

0:00 مساءًا بتوقيت مصر.

1:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

1:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

1:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

1:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

1:00 مساءًا بتوقيت العراق.

0:00 مساءًا بتوقيت السودان.

1:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

0:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.