الان كورة لايف.. بث مباشر قطر والسنغال يلا شوت || كورة اون لاين مشاهدة مباراة قطر والسنغال بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم - الأسطورة، وفي محاولة أخيرة من البلد المضيف للتأهل إلى دور الـ16 في مونديال 2022، سيلتقي المنتخب القطري مع السنغال في لقاء صعب للفريقين، بعد هزيمة كل منهما في الدور الأول.

وتأتي مباراة قطر والسنغال في مونديال 2022، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس العالم، وخسر منتخب قطر في الدور الأول أمام الإكوادور بهدفين نظيفين، ومنتخب السنغال. خسر أمام هولندا بنفس النتيجة في مونديال 2022.

مباراة قطر والسنغال بث مباشر

ويمكنك متابعة موعد مباراة قطر والسنغال في كأس العالم قطر 2022 بث مباشر من خلال القنوات التالية: «beIN Sports HD 1 Max، وAlkass EXTRA TWO HD»، والتي تمتلك حقوق النقل الحصري لجميع مباريات وفاعليات مونديال 2022.

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لمشاهدة مباراة قطر والسنغال بث مباشر ( اضغط هنا )

القناة الناقلة لمباراة قطر والسنغال 2022

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد السنغال في المونديال

و أعلنت ادارة قناة بين سبورت خلال الأيام الماضية، أنها تتولى عرض مبارايات كأس العالم قطر 2022، وأوضحت أن نقل المبارايات مجاني، وأوقرت القناة أنها تقدم ذلك اهداء للجمهور العربي في الشرق الأوسط وجمهور شمال افريقيا.

كما يمكن للمشاهدين متابعة المباراة من خلال “الكأس إكسترا 1 وإكسترا 2”.

تردد قنوات بين سبورت الناقلة لمباريات مونديال 2022

ننقل خلال السطور التالية، وفقا لما أعلنته إدارة قنوات بين سبورت؛ حيث تنقل المبارايات بشكل مجاني من خلال قنواتها:

تصحيح الخطأ الترميز استقطاب الموجة تردد قنوات بين سبورت 2/3 27500 أفقي 11013 2/3 27500 أفقي 11054 2/3 27500 أفقي 12604

مباراة قطر والسنغال مباشر

قطر ضد السنغال

ويحتاج منتخب قطر الدولة المستضيفة للبطولة لتحقيق الفوز خصوصا وأن الخسارة تعنى خروجة رسميا من منافسات البطولة، والتعادل صيصعب موقفه فى التأهل.

تشكيل منتخب قطر المتوقع ضد السنغال فى كاس العالم 2022

قطر يلعب بقوته الضاربة أمام السنغال

من المتوقع أن يلعب فيليكس سانشيز المدير الفنى لمنتخب فطر مباراة فريقه أمام السنغال بقوته الضاربة وبتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: بسام الراوى، بوعلام خوخى، عبد الكريم حسن، بيدرو ميجيل

خط الوسط: هما الأمين، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، عبد العزيز حاتم

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز على

تشكيل منتخب السنغال المتوقع أمام قطر فى كأس العالم 2022

السنغال يرفض التغييرات أمام قطر

من من أن يحشد أليو سيسيه المدير الفنى لمنتخب السنغال قوته الضاربة من أجل الفوز على منتخب قطر لضمان استمرار أمال أسود التيرانجا فى مواصلة مشواره ببطولة كأس العالم ومن المتوقع أن يلعب السنغال بنفس تشكيل مباراته أمام هولندا ويأتى تشكيل منتخب السنغال كالتالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندى

خط الدفاع: سابالى، خاليدو كوليبالى، بابى أيو سيسيه، ديالو

خط الوسط: نامبليس ميندى، إدريسا جاى، كوياتيه

خط الهجوم: إسماعيلا سار، يولاى ديا، دياتا