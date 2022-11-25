مباراة قطر والسنغال بث مباشر يلا شوت حصري|اون لاين مشاهدة قطر والسنغال كأس العالم 2022

بث مباشر مباراة قطر والسنغال في مونديال 2022، يبحث عنها الملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم، حيث سيفتتح المنتخب المغربي قطر والسنغال. صعب ضد السنغال التي تضم نخبة النجوم.

مباراة قطر والسنغال

قدم فريق الضيافة القطري دروسًا للعالم في أقل من أسبوع حول كيفية تنظيم حدث هو الأهم في العالم على مستوى كرة القدم، لكنه حتى الآن لم يقدم أي شيء للتوسط له بشكل كروي في المونديال. الخور وسط دعم جماهيري كبير في مدرجات الاستاد التي امتلأت حتى النهاية، ورغم توافر جميع الظروف والاستعدادات الممتازة لأكثر من 3 سنوات، ظهر العنابي بشكل سيء للغاية، وافتقاره للهوية، واللاعبين. وبدا أنه تحت ضغط معنوي، وخسر في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الإكوادوري بهدفين دون رد. البليلة ضد السنغال على ملعب الثمامة، وسيقاتل لاعبو العنابي لتحقيق النصر على بطل إفريقيا وإحياء آماله في المنافسة على اللقب.

حسابيا، يخرج أصحاب الأرض من البطولة بشكل شبه رسمي، بسبب خسارة ثلاث نقاط أمام الإكوادور، الفريق الأضعف في المجموعة على مستوى العناصر، وبالتالي يشترط الفوز على السنغال، بطل افريقيا النسخة الاخيرة وصيف النسخة السابقة اضافة إلى فوزه على هولندا المرشحة للذهاب بعيدا في البطولة. ويدخل العنابي المباراة ويحتل المركز الرابع في جدول الدوري دون أي نقاط، وتتطلع قطر في أول مشاركة تاريخية لها لإرضاء جماهيرها بفوز وحيد قبل خروجها من البطولة والانضمام إلى صفوف الجماهير.

موعد مباراة قطر والسنغال اليوم في كأس العالم 2022

وتقام المباراة على استاد الثمامة، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والسنغال اليوم

2 beIN Sports Max

3 beIN Sports Max

beIN Sports 4k

beIN Sports HD القناة المفتوحة علي قمر النايل سات.

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

من المتوقع أن يدخل فيليكس سانشيز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: عبدالكريم حسن- بسام الراوي- بوعلام خوخي- بيدرو ميجيل.

خط الوسط: كريم بوضياف- همام أحمد- عبدالعزيز حاتم- حسن الهيدوس.

خط الهجوم: أكرم عفيف- المعز علي.