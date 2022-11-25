بث مباشر مباراة قطر والسنغال يلا شوت kora on line||live مونديال 2022

مباراة قطر والسنغال يلا شوت تلتقي قطر والسنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2022، اليوم الجمعة، وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة بتوقيت قطر والسعودية، والخامسة بتوقيت الإمارات.

مباراة قطر والسنغال يلا شوت

المنتخب السنغالي هو البطل الأفريقي والأفضل في القارة السمراء حسب تصنيف الفيفا والمرتبة 18 عالميا. قدم أداءً رائعًا ضد الطواحين واستحق أن يخرج بنقطة واحدة على الأقل، لكن تهور حارسه إدواردو ميندي كان سبب خسارة النقاط الثلاث وجعل الأمور صعبة على السنغال. المنتخب مطلوب الآن للفوز على قطر المصاب في المباراة التي جمعتهم بعد ظهر يوم الجمعة على أرض ملعب الثمامة، ويتطلع المنتخب السنغالي، في مشاركته الثالثة في تاريخه، لتخطي دور المجموعات. للمرة الثانية حيث كانت الأولى خلال نسخة 2002 في أول مشاركة لها في تاريخها والتي شهدت وصول أسود التيرانجا إلى ربع النهائي وخروجها على يد المنتخب الوطني في ذلك الوقت، يجب أن يكون وأشار إلى أن تأهل السنغال إلى دور الـ16 في نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002 جاء بعد تعادلين متتاليين في دور المجموعات في الجولتين الثانية والثالثة مع كل من الدنمارك والأوروغواي، يسبقها فوز مستحق في الدور على فرنسا بفارق ضئيل. هدف سجله أبوبكر ديوب، بعد مواجهة قطر، سيختتم أسود التيرانجا مشواره في دور المجموعات بمواجهة الإكوادور الثلاثاء المقبل على أرض ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية.

تشكيل قطر المتوقع لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: سعد الشيب.خط الدفاع: إسماعيل محمد، بسام الراوي، بوعلام خوخي، عبد الكريم حسن.

خط الوسط: همام الأمين، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدروس.

خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيل السنغال المتوقع لمواجهة قطر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بالو توري، بابي أبو سيسيه، كاليدو كوليبالي، يوسف سابالي.

خط الوسط: بابي مطر سار، نامبلايس ميندي، إدريسا جاي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، كريبين دياتا، بولاي ديا.

تشترك ويلز في المركز الثاني في المجموعة الثانية مع الولايات المتحدة، ولكل منها نقطة واحدة، وتتصدر إنجلترا الترتيب بثلاث نقاط بعد فوزها 6-2 على إيران التي احتلت المركز الأخير في مباراتها الافتتاحية.

مباراة قطر والسنغال كورة لايف

جاء هدف ويلز نتيجة تغيير في التكتيكات التي أجراها المدرب روب بيج في الشوط الأول، حيث استغل المهاجم كيفر مور، الذي قلب مجرى المباراة وأعاد فريقه إلى المباراة بعد تأخره في الشوط الأول. نصف.

سيواجه ويلز تحديًا ضد إيران التي يتوقع مدربها البرتغالي كارلوس كيروش تحولًا من لاعبيه بعد هزيمتهم الثقيلة أمام إنجلترا.