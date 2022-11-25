بث مباشر قطر ضد السنغال اليوم كورة لايف كأس العالم 2022

بث مباشر قطر ضد السنغال اليوم، يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السنغالي على ملعب "الثمامة"، في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

وتأتي قطر والسنغال في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا هولندا والإكوادور.

بث مباشر قطر ضد السنغال اليوم

ويدخل المنتخب القطري المباراة مسلحًا بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية حفاظًا على فرصه في التأهل إلى الدور المقبل.

يعرف لاعبو قطر جيدًا أنه لا بديل عن الفوز على السنغال حفاظًا على فرص الفريق في التأهل إلى الدور المقبل.

بث مباشر قطر ضد السنغال ، في نفس الوضع مع منتخب قطر، تدخل السنغال مباراة البلد المضيف بعد خسارته 2-0 أمام هولندا في المباراة الافتتاحية.

وتأمل السنغال في تسجيل ثلاث نقاط عندما تواجه قطر، لتحافظ على حظوظها في التأهل للدور المقبل من تصفيات كأس العالم.

وتأتي قطر والسنغال في المجموعة الأولى في كأس العالم إلى جانب هولندا والإكوادور.