بث مباشر مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022||يلا شوت مشاهدة قطر والسنغال

بث مباشر مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022، يواجه المنتخب القطري لكرة القدم اليوم نظيره السنغالي في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة على استاد الثمامة. الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بث مباشر مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022

تحت شعار "لا بديل للفوز"، يلتقي منتخبا قطر والسنغال، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم 2022.

سيكون العبء كبير على قطر، مضيفة مونديال 2022، في سعيها للحفاظ على آمالها في المنافسة عندما تواجه السنغال في استاد الثمامة.

وخسر المنتخب القطري "أصحاب الأرض" المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الإكوادوري بهدفين نظيفين على ملعب البيت.

وعلى غرار الهولنديين، قد يستغل القطريون غياب المهاجم السنغالي ساديو ماني بسبب الإصابة ويفرض إيقاعًا على المباراة منذ بدايتها.

بث مباشر مباراة قطر والسنغال، قد يقوم مدرب منتخب قطر الوطني، فيليكس سانشيز، بإجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية التي سيدخلها لقاء اليوم، والذي يدخله الفريق بحثًا عن فوز ليحافظ على آماله في التأهل إلى الدور السادس عشر، خاصة منذ الخسارة. يعني ترك سباق المنافسة مبكرًا.

أستقر الأسباني فليكس سانشيز باس مدرب منتخب قطر علي التشكيل الذي سوف يخوض به لقاء منتخب السنغال وهو كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

الدفاع: عبد الكريم حسن، طارق سلمان، بسام الراوي

الوسط: بيدرو مانويل، عبد العزيز حاتم، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، همام الأمين

خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف