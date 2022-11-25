بالفيديو: يلا شوت مشاهدة مباراة قطر ضد السنغال بث مباشر كورة لايف.. في كأس العالم 2022

الفجر الرياضي

ستلتقي قطر مع السنغال في الساعة 3:00 مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة يوم الجمعة في إطار مباراة الدور الثاني للمجموعة الأولى في كأس العالم، والتي تقام حاليًا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر. شارك 32 فريقا.

بعد هزيمتي قطر والسنغال في الدور الأول، اعتبرت المباراة فرصة حقيقية، حيث خسرت قطر أمام الإكوادور في المباراة الافتتاحية لكأس العالم وخسرت السنغال أمام هولندا.

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في مباراة اليوم، تسعى قطر والسنغال جاهدين لتسجيل النقاط الأولى في هذه البطولة للحفاظ على فرصهما في التأهل إلى الدور التالي.

موعد مباراة قطر والسنغال

وتقام مباراة قطر والسنغال فى الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الرابعة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والسنغال

تذاع مباراة قطر والسنغال على قناة بى إن سبورت المفتوحة والمشفرة وفقا لادارة مجموعة قنوات بى إن سبورت بإذاعة مباريات المنتخبات العربية علي القنوات المفتوحة.

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر 

من المتوقع أن يبدأ منتخب قطر بقيادة مدربه فيليكس سانشيز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: بسام الراوى وبوعلام خوخى وعبد الكريم حسن وبيدرو ميجيل

خط الوسط: هما الأمين وكريم بوضياف وحسن الهيدوس وعبد العزيز حاتم

خط الهجوم: المعز على وأكرم عفيف.

فيما من المتوقع أن يبدأ السنغال المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: ادوارد ميندى

خط الدفاع: سابالى وخاليدو كوليبالى وبابى أيو سيسيه وديالو

خط الوسط: ميندى وجاى وكوياتيه

خط الهجوم: اسماعيلا سار وديا ودياتا 

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