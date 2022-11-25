يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مباراة قطر والسنغال في كأس العالم ٢٠٢٢.. كورة لايف قطر ضد السنغال yalla shoot

شاهد مباراة قطر والسنغال، وبعد المباراة الأولى لعبت قطر ضد الإكوادور والسنغال وهولندا، وانتهت المواجهة بين الفريقين بالخسارة. أنهت الإكوادور وهولندا النتيجة نفسها، كلاهما 2-0، وبدأت الجولة الثانية من المجموعة بمباراة حاسمة جمعت بين السنغال الأكثر دعمًا.

فازت شبكة beIN sports على الهواء مباشرة بحقوق بث مونديال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكرة القدم، وأعلنت قناة الكاس أنها ستبث مونديال 2022. القنوات التي ستبث المباراة على الهواء مباشرة يوم 11-25-2022 هي:

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سيكون ملعب الثمامة مسرحا لهذه المباراة الهامة من مونديال المونديال، ويشتهر المعلم المعماري بمحاكاته للثقافة القطرية والعربية، حيث يشبه التصميم ثوب الثمامة العربي، وهو القبعة الصغيرة التي يرتديها على رأسه. رأس. يقع الملعب على بعد 12 كيلومترًا من وسط الدوحة في اتجاه الجب ويتسع لـ 40 ألف متفرج.

يكفي أن نقول إن المواجهة الملحمية بين العنابي ومنافسيه، أسود ترينجا من إفريقيا، ستقام يوم الجمعة 25 نوفمبر وستكون حاسمة في المجموعة الأولى من مونديال قطر 2022، حيث يأمل مشجعو آل آدم. تمكن الفريق من إظهار أداء متميز، غير الصورة الشاحبة في المباراة الأولى. آخر فرصة للبقاء في العالم النجم. في جميع أنحاء العالم، سيغادر الخاسر في هذه المعركة كأس العالم مبكرًا ويفقد أي أمل في الوصول إلى الدور الثاني من كأس العالم.

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