هولندا والإكوادور بث مباشر يلا كورة. مشاهدة مباراة هولندا ضد الإكوادور bin sport

تنطلق اليوم في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة مباراة هولندا والإكوادور بث مباشر، وذلك ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لدور 16 بكأس العالم قطر 2022.

مباراة هولندا والإكوادور بث مباشر

وسيبحث الفريقان في مباراة اليوم عن الفوز الثاني في دور المجموعات، وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في المواجهة التي ستقام على أرض استاد خليفة الدولي.

وكان المنتخب الهولندي قد تغلب على السنغال في الجولة الأولى بهدفين دون رد، واستطاع المنتخب الإكوادوري هزيمة المنتخب القطري بنفس النتيجة.

في مباراة اليوم، يعتمد المنتخب الهولندي على عدد من النجوم المتميزين في خطوط مختلفة، وعلى رأسهم فيرجيل فان ديك، وممفيس ديباي، وفرينكي دي يونج، ودالي بليند، وستيفن بيرجيوس، وستيفن دي فراي.

وكان المدرب لويس فان غال قد أدار سابقًا المنتخب الهولندي في مونديال العالم، وفاز معه بالمركز الثالث في مونديال 2014 بالبرازيل.

على صعيد آخر، يسعى المنتخب الإكوادوري بدوره إلى مواصلة انتصاراته في المونديال، وتحقيق مفاجأة كبرى بانتزاع بطاقة التأهل في مباراة اليوم ضد منتخب هولندا.

ويملك المنتخب الإكوادوري كوكبة من النجوم أبرزها إينير فالنسيا الذي سجل هدفين في الفوز على قطر بالدور الأول وأصبح أفضل هداف في تاريخ مشاركة الإكوادور في المونديال برصيد خمسة أهداف،مباراة هولندا والإكوادور بث مباشر.

تشكيل هولندا المتوقع

من المتوقع أن يعتمد لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت

خط الدفاع: ناثان أكي - فيرجيل فان دايك - ماتايس دي ليخت

خط الوسط: دينزل دومفريس - فرينكي دي يونج - ستيفن بيرجويس - دالي بليند - كودي جاكبو

خط الهجوم: ممفيس ديباي - ستيفن بيرجوين