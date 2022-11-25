مباراة هولندا ضد الإكوادور لايف يلا شوت | كورة أون لاين هولندا اليوم بث مباشر

تقام مباراة هولندا ضد الإكوادور في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا في السعودية، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس اليوم، الجمعة، في لقاء قوي بين الفريقين.

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وفاز منتخب هولندا في مباريات الدور الأول على حساب نظيره السنغال بهدفين دون رد.

فيما حقق المنتخب الإكوادوري الفوز في مباريات الدور الأول على حساب البلد المضيف قطر بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.



وقال لويس فان غال خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي للمباراة: الإكوادور خصم أكثر تنظيما من السنغال. اللاعبون الإكوادوريون سريعون وذكيون وسيجعلون المباراة صعبة علينا.

وتابع مدرب هولندا: يجب أن نحسن أسلوبنا في مواجهة الفرق المختلفة، وأعتقد أن الأمور ستتحسن في المباريات المقبلة مباراة هولندا ضد الإكوادور يلا لايف.

وتابع فان غال: إذا تحدثت عن الإكوادور، وقمت بتحليلها، سيكون هناك نهج مختلف للمدرب الإكوادوري، لذلك دعونا نترك هذه الأمور بعد المباراة، وقمنا بتحليل 15 لاعبا من الإكوادور، واللاعبين الذين شاركوا ضد الأرجنتين. من الإكوادور قبل عدة أشهر، لكنهم لم يخسروا منذ فترة، وهذا يدل على تحسنهم وتطورهم واستقرارهم، وسيكونون أكثر صعوبة من السنغال.

مباراة هولندا ضد الإكوادور كورة لايف يعتمد المنتخب الهولندي بقيادة مدرب فان خال على أسلوب لعب هجومي، ومن المرجح أن يتبع نفس التشكيل الذي لعب فيه ضد منتخب السنغال، إليك تشكيلة منتخب هولندا المتوقعة:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

الدفاع: دي ليخت، فان دايك، آكي.

الوسط: دومفرايز، ستيفن بيرغوس، فرانك دي يونج، ديلي بلايند.

الهجوم: مودي جاكوب، بيرغواين، ممفيس ديباي.