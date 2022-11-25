مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور الآن NOW yalla kora

مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر عبر موقعنا الفجر ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت مكة المكرمة فتابعونا في مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور.

مباراة هولندا والإكوادور يلا كورة

عشاق الجولة ينتظرون المباراة القادمة التي ستجمع هولندا والإكوادور في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في مونديال قطر 2022.

يستضيف استاد خليفة الدولي مباراة من العيار الثقيل بين هولندا والإكوادور، والتي ستقام في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في مونديال 2022 التي تستضيفها قطر.

وتمكن المنتخب الهولندي من الفوز على حساب السنغال في الجولة الأولى بهدفين دون رد، ليجمع 3 نقاط مهمة في بداية مسيرته.

وانتصر المنتخب الإكوادوري على أصحاب الأرض في المباراة الافتتاحية بنفس النتيجة ليجمع 3 نقاط ثمينة.

ويتصدر المنتخب الهولندي ترتيب فرق المجموعة الأولى بثلاث نقاط وهو نفس رصيد الإكوادور بنفس فارق الأهداف، فيما تحتل قطر والسنغال المركزين الثالث والرابع في المجموعة.