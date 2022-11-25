ننشر تفاصيل القبض على منة شلبي بعد ضبطها بمواد مخدرة

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منة شلبي
منة شلبي

ألقت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من السفر وبحوزتها كمية كبيرة من المواد المخدرة.

تفاصيل القبض على منة شلبي بعد ضبطها بمواد مخدرة

واتضح من خلال التحقيقات الأولية، أنه أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش داخل جمارك مطار القاهرة تم العثور على كمية من المواد المخدرة بحوزتها. 

وتم تحرير محضر وإخطار الجهات المسئولة والتحفظ على الفنانة منه شلبي وتحرير مذكرة بالواقعة، وجارٍ التحقيق.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 كيسا من نبات ماريجوانا المخدر كانت بحوزة الفنانة منة شلبي خلال عودتها من نيويورك.

كشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة، وجارٍ التحقيق معها، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

الصور الأولى للمضبوطات المعثور عليها مع منة شلبي

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منة شلبى القبض على منه شلبي مخدرات مواد مخدرة مطار القاهرة

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