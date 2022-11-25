"القصير" يوافق على صرف 16 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو

صرح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وافق على اعتماد مبلغ (16،070،000 جنيه) لعدد 20 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين باجمالى عدد رؤوس ماشية (217) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن أكثر من 7،327 مليار جنية لأكثر من 41،7 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 473 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم، أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

أضاف الصياد أنه تم إحياء المشروع القومى للبتلو فى منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص فقط 100 مليون جنيه، وما تم تمويله وإقراضه حتى الأن أكثر من 73 ضعف المبلغ الذى بدأ به المشروع، وأوضح الصياد أن المشروع القومى للبتلو فى بدايته كان يخصص التمويل والإقراض بفائده بسيطه متناقصه 5% طبقًا لمبادرة البنك المركزى، وللعجول المحليه فقط، ولكن مع تطور المشروع تم إضافة العجول المستورده سريعة النمو إلى المشروع فى عام 2020 من خلال عقد بروتوكول مع البنك الزراعى المصرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كما تم إضافة العجلات المستورده عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم إلى المشروع عام 2021، لضخ كميات أكثر من اللحوم والألبان، وتوفير المزيد من فرص العمل.

ومن ناحيته قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه طبقًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد المهندس/ مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبه مخفضه، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعه والطب البيطرى المختصه لدراسة أى مشكلات محتمله على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها فى مهدها، مؤكدًا إن نسبة إسترداد القرض تقترب كثيرًا من الــ 100% مما يؤكد وعى المستفيدين وجديتهم فى إستخدام القرض فيما خصص من أجله.

وأضاف سليمان أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى، أو بنك اهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).



