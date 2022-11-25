قطار السكة يدهس وادى دجلة بثنائية في دورى القسم الثاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة امير عزمي مجاهد فوزا غاليا على فريق وادي دجله بقيادة توليتش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة السابعه للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني.



جاء تشكيل السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مكون من..

عبد الكافي رجب ، أحمد أيمن، أسامة صبحى، طارق مصليحى، طارق وطني،احمد ربيع، شوقى فتحي،سيدياك، احمد مصطفى لالا ، طه النادي ، أحمدشرويده

وتواجد في البدلاء..

عماد حمدي ، عبد الله بيكا، عبد الله النادي، رضا الويشى، أمير حجازي، مصطفى عبد الوهاب، عبد الله النادي، محمود كشلط، المتولى محمود.



بينما تكون تشكيل فريق وادي دجله بقيادة توليتش من..

أحمد جمال، شادى ماهر، عمر عدلى، محمد جابر، عمرو صالح، أحمد فتحي،على غزال، ، كلانس، محمود دياسطى، محمد ربيعة، ريتشارد باسنجوا.



وتواجد في البدلاء، عبد الرحمن قطاوى، محمد رجب، على حسين،، محمد الغول،احمد الالفي، نادر هشام، مصطفى شبيطه، محمد كماتشو، محمد عيد.



سجل طه نادي، الهدف الأول في الدقيقة 47 من عمر المباراة، بعد استلامه تمريرة داخل منطقة الجزاء من أحمد شرويدة.

واحرز سامي عبدالستار الهدف الثاني في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بعد انفراده بحارس دجلة بعد تمريرة البديل رضا الويشي.

وتعد هذه المباراة الثانية تحت قيادة أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق، بعد التعادل مع المنتخب السويس سلبيا دون أهداف.

الفوز رفع رصيد السكة الحديد إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد وادي دجله عند 12 نقطة

وأدار اللقاء الحكم عمرو عبد الفتاح حكم ساحة عاونه أحمد خلف مساعد أول ومحمود الصاوي مساعد ثان وأحمد عبد الله حكم رابع

ومحمد حجاج مراقب مسابقات.

ترتيب المجموعة

1- القناة 19 نقطة

2- المصرية للاتصالات 15 نقطة

3- الترسانة 15 نقطة

4- زد إف سي 12 نقطة

5- وادي دجله 12 نقطة

6- السكة الحديد 10 نقاط

7- منتخب السويس 10 نقاط

8- العبور 10 نقاط

9- ايسترن كومباني 9 نقاط

10- الإنتاج الحربي 7 نقاط

11- بورتو السويس 7 نقاط

12- بتروجيت 5 نقاط

13- الإعلاميين 5 نقاط

14- النصر 5 نقاط

15- كهرباء الاسماعيليه 4 نقاط

16- مستقبل وطن نقطتين