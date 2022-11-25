يلا شوت.. مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور الجمعة 25-11-2022 | كورة لايف هولندا والإكوادور بث مباشر في كأس العالم 2022

مباراة هولندا والإكوادور ؛ تبدأ استعدادات منتخبي هولندا والإكوادور لمباراة الدور الثاني لمونديال قطر 2022 (المجموعة الأولى)، فيما سيشهد استاد خليفة الدولي الذي طال انتظاره مباراة منتخبي هولندا والإكوادور. يتم بث أوقات المباريات والقنوات مباشرةً على التلفزيون. يمكنك أيضًا مشاهدة البث المباشر.

يستعد المنتخب الهولندي لمواجهة خصمه الإكوادور في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، وستقام المواجهة بين منتخب الإكوادور والمنتخب الهولندي في إطار الدور الثاني، وأمام قطر سجل هدفين. للفوز دون رد، بينما في اليوم الثاني من المباراة، الاثنين 21 نوفمبر، تمكنت هولندا أيضًا من تسجيل شباك نظيفة ضد السنغال.

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تبث قناة BN Sports Max مباراة الدور الثاني من كأس العالم، واليوم ستبث قناة BN Sports Max 2 و(beIN SPORTS MAX 4) المباراة بين المنتخب الهولندي والمنتخب الإكوادوري، ويمكنك ضبط تردد القناة التليفزيونية من خلال تردد القناتين التاليتين:

تقام المباراة بين المنتخب الهولندي والمنتخب الإكوادوري على ملعب خليفة الدولي (المشار إليه باسم الاستاد الوطني)، وهو من أشهر الملاعب في قطر ويستخدم لاستضافة أشهر أحداث قطر. عالم الرياضة سواء كرة القدم أو أي رياضة أخرى. يمكن أن يستوعب الملعب ما يصل إلى 28000 متفرج بعد التوسعة. أحداث جديدة.

تشكيل هولندا ضد الإكوادور اليوم

- حراسة المرمى: أندريس نوبيرت.

- خط الدفاع: يوريان تيمبر، فان دايك، ناثان أكي، دومفريس، دالي بليند.

- خط الوسط: فرينكي دي يونج، دافي كلاسن، تيون كوبمينترز.

- خط الهجوم: كودي جاكبو، ستيفن بيرجوين.

بدلاء هولندا أمام الإكوادور:

ستيفين بيرجويس، جوستين بيلو، لوك دي يونج، دي ليخت، ممفيس ديباي، مارتن دي رون، ستيفان دي فري، جيريمي فريمبونج، فينيسينت يانسن، نوا لانج، تايرل مالاتسيا، ريمكو باسفير، تشافي سيمونز، كينيث تايلور، فيجورست.

تشكيل الإكوادور ضد هولندا اليوم

- حراسة المرمى: جاليندز.

- خط الدفاع: بريسيانو، بوروزو، توريس، هينكابي، استوبينان.

- خط الوسط: بلاتا، مينديز، كايسينو، إسترادا.

- خط الهجوم: فالينسيا.