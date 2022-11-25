كورة لايف.. بث مباشر هولندا والإكوادور قناة bein sport || يلا شوت مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور بث مباشر اليوم 2022-11-25 yalla shoot كأس العالم

هولندا والإكوادور على الهواء مباشرة، مشاهدة مباراة هولندا والإكوادور، لقطة ليلية لهولندا والإكوادور، يرغب العديد من المشجعين ومشجعي مونديال قطر 2022 في معرفة موعد كأس العالم بين هولندا والإكوادور. ستكون مباراة متقاربة للغاية ومع هذا المقال سنعرض لك تواريخ كأس العالم 2022 بين هولندا والإكوادور بعد فوز كلا الفريقين بمباراتهما الأولى.

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يستعد المنتخب الهولندي لمواجهة الإكوادور بروح عالية، وبعد هدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية ضد السنغال، سيقاتل على أول ثلاث نقاط لكأس العالم في قطر، بحيث يتصدر المنتخب الهولندي الترتيب. واحتل المنتخب الإكوادوري المركز الأول في المجموعة بثلاث نقاط، وقطر في المركز الثالث، والمنتخب السنغالي في المركز الرابع.

من ناحية أخرى، نجح المنتخب الإكوادوري في الفوز على البلد المضيف قطر بهدفين وسجل ثلاث نقاط في المباراة الأولى. المتفرجون والمنتخب الوطني.

تأكدت إقامة المباراة بين هولندا والإكوادور على استاد خليفة الدولي مساء الجمعة 25 نوفمبر 2022، الجولة الثانية من المجموعة الأولى لمرحلة المجموعات لكأس العالم 2022، صافرة حكم المباراة هي موعد المباراة. جمهورية مصر العربية ستة مساء وسبعة في المملكة العربية السعودية وقطر.

موعد المباراة:

7:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

6:00 مساءًا بتوقيت مصر.

7:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

7:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

7:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

7:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

7:00 مساءًا بتوقيت العراق.

6:00 مساءًا بتوقيت السودان.

7:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

6:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

5:00 مساءًا بتوقيت تونس.

5:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.