روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة هولندا ضد الإكوادور بث مباشر في كأس العالم | كورة لايف مباراة هولندا والإكوادور الان

يوافق البث المباشر لمباراة كأس العالم 2022 بين هولندا والإكوادور، اليوم الجمعة، 25 نوفمبر 2022. ومن المقرر أن تنطلق مباراة هولندا والإكوادور في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة.

وتقام مباراة هولندا والإكوادور اليوم على استاد خليفة الدولي في إطار الجولة الثانية للمجموعة الأولى التي تضم قطر والسنغال.

ويلتقي منتخب هولندا مع الإكوادور، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 في قطر، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر.

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في مباراة اليوم، سيواجه الفريقان على استاد خليفة الدولي، ويسعون لتحقيق الفوز الثاني في دور المجموعات والحصول على تذاكر تصفيات أفضل 16 مباراة.

وتغلب المنتخب الهولندي على السنغال بهدفين في الجولة الأولى، كما تغلب المنتخب الإكوادوري على منتخب قطر بنفس النتيجة.

ويعول المنتخب الهولندي في مباراة اليوم على عدد من النجوم المتميزين في مختلف الخطوط، يتقدمهم فيرجيل فان دايك، وممفيس ديباي وفرينكي دي يونج، ودالي بليند وستيفن بيرجيوس، وستيفان دي فراي.

وسبق للمدير الفني لويس فان جال، أن نجح في قيادة المنتخب الهولندي بكأس العالم، وحصل معه على المركز الثالث في مونديال البرازيل 2014.

وعلى الجانب الآخر، يسعى منتخب الإكوادور بدوره لمواصلة انتصاراته في المونديال، وتحقيق مفاجأة كبرى بخطف بطاقة التأهل في مباراة اليوم أمام منتخب هولندا.

ويتمتع منتخب الإكوادور بكوكبة من النجوم أبرزهم إينر فالنسيا، الذي أحرز هدفي الفوز على قطر في الجولة الأولى وأصبح أفضل هداف في تاريخ مشاركات الإكوادور بكأس العالم، برصيد خمسة أهداف.

موعد المباراة:

7:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

6:00 مساءًا بتوقيت مصر.

7:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

7:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

7:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

7:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

7:00 مساءًا بتوقيت العراق.

6:00 مساءًا بتوقيت السودان.

7:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

6:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

5:00 مساءًا بتوقيت تونس.

5:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.