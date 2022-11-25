تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 مجانا

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كأس العالم 2022
كأس العالم 2022

يتسائل العديد من الجماهير محبي وعشاق الساحرة المستديرة، عن طريقة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجانا من المنزل دون اشتراك أو دفع أي أموال، خاصةً في ظل محدودية المباريات المجانية على قناة بي ان سبورت المفتوحة.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 

وحصلت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، على حقوق نقل بطولة كأس العالم قطر 2022 حصريًا بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث قررت المجموعة القطرية نقل 18 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

وبخلاف القناة القطرية، أعلنت قنوات أفريقية (ORTB وtvt) بث بطولة كأس العالم 2022 عبر ترددها على القمر الصناعي يوتلسات، فضلا عن قناة أخرى مفتوحة على النايل سات.

تردد قناة الهوية

وسبق وأعلنت قناة الهوية الموجودة على النايل سات، إذاعة جميع مباريات كأس العالم  قطر 2022، مجانا، حيث جاء تردها كالآتي:

قناة SD تردد قناة 11095 H 27500

قناة تحت اسم ALHAWYAH TV

قنوات مفتوحة لبث مباريات كأس العالم 2022 

وتصل عدد القنوات المفتوحة إلى 7 ستنقل مباريات كأس العالم عبر 5 أقمار صناعية وترددها كالتالي:

1- نايل ساتbein sport ( 18 مباراة على القناة المفتوحة )
تردد 11054 H 27500

2- يوتلسات 9 شرقًا
قناة ORTB
تردد 11900 H 27500
قناة tvt
تردد 11900 H 27500

3- هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقًا
قناة rai 1
تردد 10992 V 27500

4- أسترا 19 شرقًا
قناة ZDF
تردد 11632 H 22000

قناة TF1
تردد 11376 V 22000

5- تركسات 42 شرق
قناة TRT1
تردد 11054 H 30000
قناة بي ان سبورت

نايل سات bein sport (18 مباراة على القناة المفتوحة)
تردد 11054 H 27500

كأس العالم قطر 2022 

وتشهد نهائيات كأس العالم "قطر 2022" مشاركة 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

وتقيم دولة قطر مباريات كأس العالم 2022 علي 8 ملاعب هي: (استاد البيت - استاد أحمد بن علي - استاد الثمامة - استاد الجنوب - استاد خليفة الدولي - استاد المدينة التعليمية - استاد لوسيل - استاد 974.

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