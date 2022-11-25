تردد قناة الهوية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022

تبحث جماهير كرة القدم عن تردد قناة الهوية اليمنية الفضائية المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022، وتقدم لكم في السطور التالية تردد قناة الهوية المفتوحة.

ما هي تردد قناة الهوية المفتوحة؟

قناة الهوية هي إحدى القنوات اليمنية الفضائية، حيث أنها تبث محتوياتها من مدينة صنعاء، كما أنها تقدم محتوى متنوع ومتعدد ما بين البرامج الإخبارية والبرامج السياسية التي تتابع الشأن اليمني والعربي والعالمي، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية.

تردد قناة الهوية

إليكم تردد قناة الهوية اليمنية التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في كافة البلاد، كل ما عليك عزيزي القارئ أن تضبط الرسيفر على القمر الصناعي المصري، بتردد 11096 بمعامل ترميز 27500 وبمعدل استقطاب أفقي، ثم الضغط على خاصية البحث وستجد القناة قد تم تحميلها باسم Al Hawyah Channel.

تردد قناة الهوية

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.