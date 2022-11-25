معيط: حان الوقت لتعميق الشراكات الاقتصادية العربية وتحقيق التكامل بين الأشقاء العرب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه حان الوقت لتعميق الشراكات الاقتصادية العربية، وتحقيق التكامل بين الأشقاء العرب، بما يمكننا جميعًا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على تجاوز التحديات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تبعات جائحة «كورونا» مع تداعيات الحرب بأوروبا بما تتضمنه من موجة تضخمية حادة جدًا رفعت أسعار السلع الأساسية والطاقة وتكلفة التمويل، للدرجة التى أصبح معها وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية للحصول على التمويل صعبًا ومكلفًا للغاية، لافتًا إلى أن الروابط التاريخية المتينة بين الأشقاء العرب تدفعنا للعمل المشترك على تطويرها والارتقاء بها على كل المستويات بما فى ذلك الجانب الاقتصادى، خاصة فى ظل توفر الإرادة السياسية القوية والداعمة لذلك.

وقال الوزير، فى لقائه مع رئيس بورصة «مسقط» العمانية، إن مصر تفتح أبوابها للأشقاء العرب بمناخ أكثر جذبًا للاستثمار يرتكز على شبكة قوية للبنية التحتية قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية والتنموية، موضحًا أننا لدينا فرص استثمارية واعدة فى شتى القطاعات خاصة فى مشروعات «التحول الأخضر»؛ اتساقًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، التى حظى تنظيمها بشرم الشيخ بإشادات دولية واسعة.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الخارجية، بما حققناه من مكتسبات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى منحنا مساحة مالية مكانتنا من اتخاذ إجراءات استباقية تعزز مساندة النشاط الاقتصادى؛ على نحو يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.

وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات العمانية فى مصر، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية القوية التى تجمعهما. كما اننا مستعدون إلى تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة ما يترتبط بتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتجارب.

ومن جهته، اكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية – على أهمية الاجراءات المنفذة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي على مستوى السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلي الانعكاس الايجابي لهذه الاجراءات على اداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية لا سيما مؤشر Egx30،EGX70.EGX100 وارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لأكثر من 1.6 مليار جنيه موضحا الاثر الايجابي ايضا على زيادة أعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي مقارنة بالاعوام السابقة، وأوضح الدكاني ان زيادة رأس المال السوقي تخطت مستويات الـ 840 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي، مضيفا اهمية سرعة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الإستفادة من الوضع الايجابي الحالي للسوق وقدرته على استيعاب الطروحات الجديدة.

وأكد محمد محفوظ رئيس مجلس إدارة بورصة «مسقط»، أن المشروعات التنموية المصرية جاذبة للمستثمر العمانى، موضحًا أن تعزيز التعاون الاقتصادى الثنائى وتبادل الخبرات مع مصر والعربى أيضًا بات أكثر إلحاحًا، فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول.

حضر اللقاء مثلى الشقصية عضو مجلس إدارة بورصة «مسقط»، وهيثم بن سالم السالمى الرئيس التنفيذى لبورصة «مسقط»، ونضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس إدارة بورصة «مسقط»، وشيرين الشرقاوى مساعد أو وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، ونيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية.