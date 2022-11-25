يلا شوت فورى.. مشاهدة مباراة انجلترا وأمريكا بث مباشر الآن || yalla shoot مباراة إنجلترا ضد أمريكا اليوم كورة لايف

في محاولة لتأكيد انطلاقة قوية مع المنتخب الإنجليزي في مونديال قطر وتأمين تأهله من المجموعة الثانية إلى الدور النهائي، أطلق الإنجليز تحذيرًا من المدربة صوفيا عندما يواجهون الأمريكيين في استاد البيت في الخور اليوم. استخف Sgate بالعواقب المترتبة على فريق الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ "الأسود الثلاثة" رحلتهم لتحقيق حلم احتضان المجد، فبعد فوزهم بالبطولة لأول مرة على أرضهم عام 1966، هزموا إيران بأداء هجومي 6-2 وفازوا ببطولة العالم للمرة الثانية. فاز بكأس العالم للمرة الرابعة عام 2018. الفائز بكأس العالم، والوصيف في كأس أوروبا، أكبر فوز فاز بالمباراة الأولى في تاريخ المونديال، ثاني أكبر فوز بكأس العالم بعد فوزه على بنما (6-1) في 2018. كأس العالم، إنجلترا تتصدر المجموعة بفارق نقطتين، متقدمة على غريمتها المقبلة الولايات المتحدة وجيرانها ويلز، التي افتتحت بالتعادل 1-1.

لمشاهدة البث المباشر الآن “إنجلترا وأمريكا” اضغط هنا

تنطلق مباراة انجلترا وأمريكا فى الجولة الثانية لمنافسات بطولة كأس العالم فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية.

تذاع مباراة انجلترا وأمريكا على قناة بى إن سبورت ماكس 2 الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر بمشاركة 32 منتخبا.

يسعى منتخب انجلترا فى مباراة اليوم لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم في الوقت الذى يسعى فيه منتخب امريكا للحفاظ على فرصته فى التأهل بعد تعادله فى الجولة الأولي.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.