بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا وامريكا اليوم فى كأس العالم.. الآن يلا شوت إنجتلرا ضد أمريكا yalla shoot

في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، سيواجه المنتخب الإنجليزي منافسه المنتخب الأمريكي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس العالم لكرة القدم حاليًا في قطر، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر.

واحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط وافتتح المونديال بفوزه على إيران 6/2. أمام ويلز بنفس التوازن، ولا يملك إيرام ناشيونال أي نقاط قبل مباراة اليوم ضد ويلز.

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وستحسم إنجلترا بطاقتها إلى ثمن النهائي، في حال خرجت منتصرة من مواجهتها الثالثة في النهائيات مع الأمريكيين، بعد مونديال 1950 (خسرت 0 - 1 في دور المجموعات)، و2010 (تعادلا 1-1 في دور المجموعات أيضًا)، وذلك بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية التي تقام على ملعب أحمد بن علي في الريان بين ويلز وإيران.

لكن المدرب غاريث ساوثغيت، الذي وجد نفسه في موقف حرج قبل النهائيات، بعد الفشل في تحقيق الفوز لست مباريات متتالية، في سلسلة هي الأسوأ لمنتخب «الأسود الثلاثة» منذ 1993، حَذّر من الأمريكيين الذين سيهاجموننا بكل ما لديهم من قوة، مطالبًا فريقه أن يكون أكثر صلابة في الناحية الدفاعية.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.