روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد أمريكا بث مباشر في كأس العالم | كورة لايف مباراة انجلترا وامريكا الان

ويواجه المنتخب الإنجليزي منتخب الولايات المتحدة على ملعب "البيت" يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

سحقت إنجلترا إيران 6-2 في مباراتها بالدور الأول، بينما تعادل المنتخب الوطني الأمريكي 1-1 مع ويلز.

تمكنت إنجلترا من الجلوس على قمة هذه المجموعة، بينما احتلت ويلز والولايات المتحدة المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما. وتراجع المنتخب الإيراني إلى قاع المجموعة برصيد صفر نقطة.

لمشاهدة البث المباشر الآن “إنجلترا وأمريكا” اضغط هنا

ويهدف منتخب الأسود الثلاثة إلى تحقيق نصر ثان على التوالي لضمان تقدم مبكر للجولة المقبلة، فيما يسعى الفريق الأمريكي لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على الفوز قبل الجولة الثالثة. في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يمكن حجز مؤهل واحد فقط للتقدم إلى أفضل 16.

على جانب آخر، تحدث والكير زيميرمان، مدافع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، عن لقاء منتخب بلاده ضد نظيره الإنجليزي في بطولة كأس العالم لكرة القدم، معربًا عن تطلعه لمواجهته المرتقبة مع هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، خلال اللقاء. وحرم زيميرمان المنتخب الأمريكي من تحقيق انتصاره الأول في المجموعة.

بعدما تسبب في ركلة جزاء، أحرز من خلالها النجم الويلزي المخضرم غاريث بيل هدف التعادل، في لقاء المنتخبين. وتحدث اللاعب الأمريكي عن هاري كين قائلًا: أعلم أنه موهبة فائقة، ويمتلك مسيرة كروية حافلة، ولكن مرة أخرى، إنها أداة قياس بالنسبة لي، وأنا بالتأكيد لن أتراجع عن المواجهة.

موعد المباراة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.