روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد أمريكا بث مباشر في كأس العالم | كورة لايف مباراة انجلترا وامريكا الان

الفجر الرياضي

ويواجه المنتخب الإنجليزي منتخب الولايات المتحدة على ملعب "البيت" يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

سحقت إنجلترا إيران 6-2 في مباراتها بالدور الأول، بينما تعادل المنتخب الوطني الأمريكي 1-1 مع ويلز.

تمكنت إنجلترا من الجلوس على قمة هذه المجموعة، بينما احتلت ويلز والولايات المتحدة المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما. وتراجع المنتخب الإيراني إلى قاع المجموعة برصيد صفر نقطة.

لمشاهدة البث المباشر الآن “إنجلترا وأمريكا” اضغط هنا

ويهدف منتخب الأسود الثلاثة إلى تحقيق نصر ثان على التوالي لضمان تقدم مبكر للجولة المقبلة، فيما يسعى الفريق الأمريكي لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على الفوز قبل الجولة الثالثة. في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يمكن حجز مؤهل واحد فقط للتقدم إلى أفضل 16.

على جانب آخر، تحدث والكير زيميرمان، مدافع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، عن لقاء منتخب بلاده ضد نظيره الإنجليزي في بطولة كأس العالم لكرة القدم، معربًا عن تطلعه لمواجهته المرتقبة مع هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، خلال اللقاء. وحرم زيميرمان المنتخب الأمريكي من تحقيق انتصاره الأول في المجموعة.

 بعدما تسبب في ركلة جزاء، أحرز من خلالها النجم الويلزي المخضرم غاريث بيل هدف التعادل، في لقاء المنتخبين. وتحدث اللاعب الأمريكي عن هاري كين قائلًا: أعلم أنه موهبة فائقة، ويمتلك مسيرة كروية حافلة، ولكن مرة أخرى، إنها أداة قياس بالنسبة لي، وأنا بالتأكيد لن أتراجع عن المواجهة.

موعد المباراة:
10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
9:00 مساءًا بتوقيت مصر.
10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
10:00 مساءًا بتوقيت العراق.
9:00 مساءًا بتوقيت السودان.
10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
8:00 مساءًا بتوقيت تونس.
8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

مباراة انجلترا وأمريكا بث مباشر بث مباشر مباراة انجلترا وأمريكا الان بث مباشر مباراة انجلترا وأمريكا بث مباشر بث مباشر مباراة انجلترا وأمريكا يلا شوت مباراة أمريكا وانجلترا اليوم بث مباشر يلا شوت مباراة انجلترا وأمريكا مباشر انجلترا بث مباشر انجلترا وامريكا بث مباشر مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية

الأكثر قراءة

online بث مباشر مباراة إنجلترا وامريكا يلا شوت لايف || مشاهدة مباراة أمريكا وانجلترا اليوم جول العرب Goal Al Arab هدف وايا اليوم HD تعليق عربي

بث مباشر مشاهدة مباراة انجلترا وامريكا اليوم فى كأس العالم.. الآن يلا شوت إنجتلرا ضد أمريكا yalla shoot

روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة هولندا ضد الإكوادور بث مباشر في كأس العالم | كورة لايف مباراة هولندا والإكوادور الان

بث مباشر انجلترا وامريكا england vs america رابط تويتر Twitter || مشاهدة انجلترا ضد امريكا اليوم الجمعة 25 - 11 - 2022

بث مباشر البرازيل وصربيا يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

بث مباشر البرازيل وصربيا ا يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة البرازيل وصربيا بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

بث مباشر مباراة هولندا ضد الإكوادور|| يلا شوت plusمشاهدة مباراة هولندا والاكوادور بث مباشر في كأس العالم|| رابط تويتر YALLA SHOOT بث مباشر ماتش هولندا now

يلا شوت.. بث مباشر قطر والسنغال يلا شوت || كورة اون لاين مشاهدة مباراة قطر والسنغال بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم 2022