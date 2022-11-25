السعودية تستضيف الاجتماعات السنوية للاتحاد العالمي للمواصلات

الاقتصاد
بوابة الفجر

استضافت المملكة العربية السعودية - ممثلة بالهيئة العامة للنقل - الاجتماعات السنوية للاتحاد العالمي للمواصلات UITP التي عقدت في مدينة الرياض خلال المدة 21 - 23 نوفمبر 2022م، وافتتحها رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، بحضور رئيس الاتحاد المهندس خالد الحقيل، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء مجلس السياسات، الذين يمثلون أكثر من 16 ألف عضو للمنظمة في أكثر من 100 دولة، ويناقشون موضوعات التنقل الحضري المستدام، وسبل تطويره في مختلف أنحاء العالم.

 

ويعدُّ الاتحاد العالمي للمواصلات UITP من أعرق المنظمات المهنية،إذْ تأسس قبل 137 عامًا، ويعدُّ الشبكة العالمية الوحيدة التي تجمع بين جميع أصحاب المصلحة في مجال النقل العام وجميع وسائل النقل المستدامة، كما يمثل المظلة العالمية لسلطات ومشغلي النقل العام، وصناع القرار السياسي، والمعاهد العلمية المتخصصة، وجميع المعنيين في صناعة خدمات النقل العام العالمية، ويهدف الاتحاد إلى تحسين تجربة المستفيدين من خلال وسائل النقل العام، ومن خلال دعم وتعزيز النقل المستدام في المناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم.

 

جدير بالذكر أن اجتماعات الاتحاد الدولي للمواصلات العامة المنعقدة في مدينة الرياض استمرت ثلاثةَ أيام،ناقشت العديد من الموضوعات المهمة المرتبطة بصناعة النقل العام الدولي؛ وذلك للخروج بالحلول والتوصيات الداعمة لجهود الاتحاد في تبنِّي النهج الشامل للتنقل الحضري، وتطوير النقل العام والتنقل المستدام.

الاتحاد العالمي للمواصلات

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