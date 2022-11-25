تردد قناة الكأس القطرية Alkass لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجانا

أصبح تردد قناة الكأس القطرية Alkass على رأس اهتمامات جماهير كرة القدم، إذ تتيح قناة الكأس القطرية مشاهدة مجانية لمباريات جدول كأس العالم 2022 وبجودة عالية HD.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة الكأس القطرية Alkass لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجانًا، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة الكأس القطرية Alkass

ويمكنك ضبط تردد قناة الكأس القطرية Alkass لمشاهدة لمباريات كأس العالم 2022، من خلال التردد التالي:

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترمير: 27500.

معدل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس القطرية الجديد Alkass على سهيل سات

التردد: 10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: ¾.

مواعيد مباريات كأس العالم غدا السبت 26-11-2022

موعد مباراة تونس × أستراليا، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بولندا × السعودية، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة فرنسا ضد الدنمارك، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة الأرجنتين × المكسيك، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول مباريات كأس العالم 2022 يوم الأحد الموافق 27/11/2022

موعد مباراة اليابان × كوستاريكا، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة بلجيكا ضد المغرب، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة كرواتيا ضد كندا، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة إسبانيا × ألمانيا، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

مواعيد مباريات كأس العالم يوم الإثنين 28-11-2022

موعد مباراة الكاميرون × صربيا، الساعة 12:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا، الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة البرازيل ضد سويسرا، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة البرتغال ضد أوروجواي، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.