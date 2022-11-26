بث مباشر مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم قطر 2022

بث مباشر قناة بي ان سبورت المفتوحة لمشاهدة ماتش السعودية، قناة قطر الرياضية المفتوحة لبث مباشر مباراة السعودية اليوم، وتقام المباراة المقبلة بين السعودية وبولندا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022، وستقام على استاد المدينة التعليمية في قطر، سيهتم الناس في جميع أنحاء العالم العربي بمعرفة أين وكيف يمكنهم مشاهدة المباراة القادمة بين المملكة العربية السعودية وبولندا مجانًا نظرًا للمستوى العالي من اللعب الذي أظهرته الصقور في مباراتهم الأخيرة ضد الأرجنتين، مع النتيجة النهائية 2-1، سجل المنتخب السعودي انتصارًا تاريخيًا على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات لكأس العالم دفع الفوز الصقور إلى صدارة مجموعتهم.



موعد مباراة السعودية وبولندا يوم السبت بتوقيت تونس: الساعة 2 ظهرًا.

موعد مباراة السعودية القادمة بتوقيت الجزائر: الساعة 2 ظهرًا.

موعد مباراة السعودية وبولندا بتوقيت المغرب: الساعة 2 ظهرًا.

موعد مباراة السعودية القادمة بتوقيت مصر: الساعة 3 عصرًا.

موعد مباراة السعودية وبولندا بتوقيت الأردن: الساعة 3 عصرًا.

موعد مباراة السعودية القادمة بتوقيت السودان: الساعة 3 عصرًا.

موعد مباراة السعودية وبولندا بتوقيت جنوب إفريقيا: الساعة 3 عصرًا.

موعد مباراة السعودية القادمة بتوقيت البحرين: الساعة 4 عصرًا.

موعد مباراة السعودية وبولندا بتوقيت قطر: الساعة 4 عصرًا.

موعد مباراة السعودية القادمة بتوقيت مكة المكرمة: الساعة 4 عصرًا.

موعد مباراة السعودية وبولندا بتوقيت الإمارات: الساعة 5 مساءً.

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة بولندا في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحمدي، حسن تمبكتي، علي البولايحي، محمد البريك.

الوسط: عبدالله المالكي، فارس البريكان، نواف العبيد، محمد كنو، سالم الدوسري.

الهجوم: صالح الشهري.

