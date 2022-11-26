بث مباشر مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022||يلا شوت مشاهدة السعودية وبولندا

يحاول منتخب السعودية تأمين صدارته للمجموعة الثالثة في مونديال العالم بقطر من خلال تحقيق الفوز على بولندا التي تمتلك نقطة واحدة في رصيدها من التعادل في المباراة الماضية مع المكسيك.

بث مباشر السعودية ضد بولندا، مباراة السعودية وبولندا لايف الآنLive Now، وتحظى مباراة السعودية ضد بولندا اهتمام الجماهير العربي المتابع لمونديال قطر، حيث سيكون الأخضر بقيادة سالم الدوسري وزملائه في مواجهة نارية ضد روبرت ليفاندوفسكي ورفقائه.

بث مباشر مباراة السعودية ضد بولندا في كأس العالم

من المقرر أن تذاع أحداث مباراة السعودية ضد بولندا في كأس العالم قطر 2022 اليوم السبت عبر قناة بي إن سبورتس ماكس bein sports max 2 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس، وأيضًا قناة الكأس إكسترا 1 و2 بتعليق خليل البلوشي وسمير المعيرفي.

تشكيل السعودية ضد بولندا المتوقع

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سامي النجعي، محمد كنو، عبدالإله المالكي

خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان