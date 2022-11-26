معلق مباراة تونس وأستراليا اليوم السبت في كأس العالم على قناة بي إن سبورتس المفتوحة

الفجر الرياضي
تونس واستراليا
تونس واستراليا

كشفت القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 بقطر الذي يقام في الوقت الحالي عن معلقين مباراة المنتخب التونسي لمواجهة نظيره أستراليا، ضمن منافسات الجولة الثانية في المونديال.


ومن المقرر أن يقابل منتخب تونس، بقيادة نجمه يوسف المساكني، نظيره منتخب أستراليا على ستاد الجنوب مساء اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر الجاري.


ويقع المنتخب التونسي على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات مونديال قطر 2022 بجوار منتخبات استراليا، الدنمارك، فرنسا.


موعد مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم


من المقرر أن تنطلق مباراة تونس ضد أستراليا على ملعب الجنوب في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة والوحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

 

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تشكيل أستراليا ضد منتخب تونس اليوم السبت 26 نوفمبر في كأس العالم 2022

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مدرب تونس: الانتصار واجب علينا أمام أستراليا


القنوات الناقلة لمباراة تونس وأستراليا في كأس العالم


وستنقل شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية الناقل الحصري لبطولة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المباراة عبر قناتها beIN Sports HD 1 Max.


ومن جهة أخرى، ستقوم أيضًا شبكة قنوات “الكاس” القطرية بنقل المباراة عبر شاشتها، حيث قررت القناة إذاعة لقاء تونس وأستراليا على الكأس إكسترا 1.


معلق مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم


أسندت شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية مهمة التعليق على مباراة تونس وأستراليا لـ المعلق التونسي الشهير "رؤوف بن خليف" فيما سيكون المعلق العماني، خليل البلوشي، هو معلق المباراة على قناة الكاس إكسترا 1.


جدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم


1-فرنسا: 3 نقاط.
2-الدنمارك: نقطة.
3-تونس: نقطة.
4-أستراليا: دون نقاط.
 

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