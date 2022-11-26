بث مباشر “هنا كاس العالم” مشاهدة مباراة السعودية ضد بولندا بث مباشر beIN SPORTS مجانا saudi arabia vs poland Live Streamيلا شوت بث مباشر ماتش الأخضر السعودي plus

تنطلق صافرة بداية مباراة السعودية وبولندا على أرضية ملعب “المدينة التعليمية” في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثالثة عصرًا بتوقيت جمهورية مصر العربية وذلك اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2022.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبولندا

تبث مباريات كأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، وتنقل مباراة السعودية وبولندا عبر مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX وهي beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 3 Max.

كيفية مشاهدة مباراة السعودية وبولندا مجانًا

كانت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية قد أعلنت على أنه سوف يتم بث 22 مباراة خلال مونديال قطر 2022 للجمهور في الوطن العربي، على أن تكون مباريات المنتخبات العربية عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، وسوف تنقل مباراة السعودية وبولندا بشكل مجاني عبر القناة المفتوحة.

